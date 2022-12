Walker sfida Mbappé: la frase che scalda Inghilterra-Francia

Walker sfida Mbappé: "Nessun giocatore forma una squadra"

La stampa britannica e pure qualche opinionista influente come Gary Lineker aveva chiesto al ct Southgate di far riposare l’esterno del Manchester City nell’ottavo di finale contro il Senegal proprio per averlo fresco nell’uno-contro-uno con Mbappé, invece Walker ha affrontato gli africani, soffrendo pure un po’ in avvio su Sarr. Resta però il fatto che sul piano della velocità Walker è tra i pochi in Europa che può rivaleggiare con Mbappé. La Federazione ha scelto proprio Kyle per accompagnare Southgate nella conferenza dell'antivigilia e l’esterno dei Tre Leoni non ha rinunciato alla possibilità di… "entrare nell’arena", mostrando il petto in vista del vis a vis con il capocannoniere del Mondiale: "So benissimo che cercare di fermare Mbappé non sarà facile, ma ogni calciatore osgna di affrontare i migliori e lui in questo momento è tra i più forti, se non il più forte. Dovremo rispettarlo, ma senza temerlo, perché anche noi possiamo creare problemi alla Francia. La partita non è Inghilterra contro Mbappé, ma Inghilterra contro Francia. Nessun giocatore forma una squadra da solo".

"Vincere o morire: so come fermare Mbappé"

Walker scende poi nel dettaglio di come ha intenzione di impostare la marcatura...: "Ho affrontato tanti grandi giocatori e so cosa devo fare per provare a fermare Mbappé. Certo è più facile a dirsi che a farsi, ma stiamo giocando in un Mondiale, rappresento il mio paese e voglio portare la Coppa a casa. Sarà una sfida da dentro o fuori. Vincere o morire, non ho intenzione di stendergli il tappeto rosso per farlo segnare". Di sicuro, approverà anche Lineker...