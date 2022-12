Hakimi commesso in un fast food? Il sosia scatena i tifosi presenti

È un momento d'oro per Hakimi, che sta scrivendo la storia insieme al suo Marocco raggiungendo la semifinale del Mondiale (prima nazionale africana a raggiungere questo traguardo). Il terzino ex Inter è uno dei giocatori chiave della squadra di Walid Regragui, fondamentale nelle vittorie contro la Spagna e il Portogallo. I tifosi sono entusiasti e, in un recente video andato virale sui social, hanno trovato un suo possibile sosia.