Gaffe sul Marocco: tv danese chiede scusa

Gaffe sul Marocco: ecco com'è andata

La trasmissione è dello scorso 12 dicembre, il programma si chiama 'News & Co', in onda su Danish Tv 2 News. Il panel aveva parlato dei Mondiali di calcio e della partecipazione della nazionale del Marocco, con famiglie al seguito andate in Qatar a sostenere Hakimi e compagni. Qui, però, il conduttore Christian Hogh Andersen si era lanciato in un paragone azzardato tra lo stare insieme come una famiglia e il successivo argomento naturalistico, con l'immagine di una famiglia di scimmie.