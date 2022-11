Compra una mega tv da 75 pollici per vedere i Mondiali. Ma va tutto storto

Una storia talmente sfortunata da condividere su Tik Tok quasi ad autodenunciarsi. La vicenda si svolge in Messico e, come protagonista, ha tale @israel_lugo10 , questo il suo nome sul social che predilige i video.

In pratica, per godersi al meglio le imprese sportive di Hirving Lozano e soci, si accoda alla moda del momento, ovvero comprarsi un televisore gigantesco, nella fattispecie da 75 pollici. Un elettrodomestico costatogli anche parecchi soldi...

Compra un mega televisore per guardarsi il Messico in Qatar, ma non riesce a vedere nemmeno la prima partita

Tuttavia, la bramosia di tornare a casa quanto prima, col pensiero di gustarsi la sfida Messico-Polonia (poi terminata 0-0) come se fosse allo stadio in Qatar, il signor Israel decide di caricarsi il grosso televisore in macchina, quasi incastrandolo nell'abitacolo e senza leggere le istruzioni su come poggiarlo senza combinare danni. E, infatti, di danni ce ne sono stati eccome: appena aperta la confezione, il tifoso messicano si è trovato lo schermo completamente crepato e compromesso. Neanche il tempo di prendere il telecomando e accendere il tv per la "prima" della sua nazionalee gustarsi, magari, il rigore parato da Ochoa a Lewandowski...