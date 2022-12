Olanda, Dumfries: "Capisco le critiche, voglio essere decisivo"

Nel pomeriggio di oggi, sabato 3 dicembre, l' Olanda sarà la prima squadra a scendere in campo, contro gli Stati Uniti , negli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar.

Dumfries sincero: "Capisco le critiche, ma voglio essere importante"

Dumfries è fino a questo momento un titolare inamovibile di Van Gaal, e ha giocato un totale di 270 minuti (esclusi i recuperi) nelle prime tre partite della Coppa del Mondo contro Senegal, Ecuador e Qatar.

Zero gol e zero assist ad oggi per l'esterno Oranje, che non a caso ha ricevuto parecchie critiche per le sue prestazioni. Il ragazzo, prima della partita contro gli USA, ha però voluto rimarcare la sua determinazione a essere importante per il suo paese con alcune parole rilasciate a NU.nl:

"Capisco tutte le critiche nei miei confronti, e di certo sono critico pure io con me stesso. Desidero essere importante con un gol o un assist. Io gioco molto avanti in campo? Come terzino destro ho la possibilità di aprire alcuni molti per le punte. C'è un'idea alla base di questo. La cosa fondamentale è che siamo i migliori del girone, tuttavia certamente desideriamo garantire più spettacolo. Siamo consapevoli di cosa serve migliorare, speriamo che venga fuori negli ottavi di finale. Stati Uniti? Hanno una formazione buona e con tanta energia. E cercano di giocare d'anticipo.Se gli statunitensi fanno pressione, in automatico ci si aprono degli spazio. E questo ci va bene. Speriamo che sia una bella partita, ma l'importante è vincere. Soprattutto nella fase a eliminazione diretta".