Michniewicz, ct della Polonia: "Messi sembra Alberto Tomba"

"Lewandowski e Messi? Ecco chi è il migliore"

Gli chiedono della sfida tra Lewandowski e Messi. Chi è il migliore? «Non sta a me rispondere, non è importante. Ma sarà una partita tra due squadre, non tra singoli». E su Leo, Michniewicz osserva: «Messi è in campo come Alberto Tomba su una pista da sci. Se parte in slalom è difficile fermarlo. Tutti ci provano ma lui continua a segnare e a erogare assist. Evidentemente non è così facile fermarlo. Detto ciò, sono andato allo stadio a vedere la loro partita contro il Messico. Ho apprezzato la tattica difensiva del Messico, che ha lasciato pochissime occasioni all'Argentina. Il problema è che quando hai Messi non ti servono tante chance...».