Cristiano Ronaldo, sfogo clamoroso: "Ora basta, parlo quando voglio"

Dopo l'intervista anti Manchester United , in cui aveva già ben dimostrato questo suo nuovo atteggiamento, CR7 ha aggiunto: "Il tempo è sempre galantuomo. Scegliere i tempi è tutto per parlare bene o male di una persona. Io parlerò quando ne varò voglia: la gente mi conosce e sa cosa penso. E io, d'altra parte, non mi preoccuperò di ciò che verrà detto e scritto su di me: a volte sono state dette cose giuste, altre volte falsità".

Cristiano Ronaldo: "Mondiale? Il Portogallo può sorprendere tutti"

E ancora: "So di non piacere a tutti, ma i gusti sono gusti. C'è a chi piacciono le bionde e a chi i mori. Io non mi preoccupo. Il Mondiale? Vincerlo sarebbe pazzesco, ma la coppa può alzarla una sola squadra e davanti a noi ci sono squadre come Brasile, Argentina, Francia, Inghilterra, Spagna, Germania... Noi però, già nel 2016, abbiamo dimostrato di poter sorprendere tutti e quest'anno il Portogallo ha un bel mix tra giocatori giovani ed esperti. Battere il record di Eusebio? Io non inseguo i record, i record arrivano. Leggo anche di chi mi considera a fine carriera: anche questo mi fa sorridere. Ho 37 anni e non devo dimostrare nulla a nessuno. Sarebbe preoccupante, invece, se fosse il contrario".