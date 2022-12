Pepe non ci sta: “Inammissibile un arbitro argentino, diano direttamente la Coppa a Messi”

Pepe non ci sta. Il difensore del Portogallo, poco dopo l'eliminazione della nazionale lusitana a opera del Marocco, spara a zero sull'arbitro argentino Facundo Tello e in generale contro la Fifa, accusando il massimo organismo calcistico mondiale di star indirizzando i Mondiali verso una direzione ben precisa.

Pepe, duro in campo e fuori Duro in campo, ma anche fuori Pepe. Il Portogallo si ferma ai quarti di finale, il Marocco fa la storia come prima africana ad approdare a una semifinale della Coppa del mondo, ma per il giocatore lusitano c'è tanto su cui riflettere. A cominciare dalla designazione, evidentemente architettata per mettere il bastone tra le ruote a Ronaldo e compagni.