"Cristiano Ronaldo senza dignità per un motivo": cosa è successo con il Marocco

"Ronaldo senza dignità"

Dopo la sconfitta del Marocco contro la Francia, l'ex centrocampista ha voluto fare un paragone tra il comportamento dei giocatori marocchini e quello di Cristiano Ronaldo: "Penso che il Marocco abbia sia stata la squadra più umana in questa Coppa del Mondo. Pensa che uno dei più grandi giocatori che ha lasciato la scena una settimana fa, Cristiano Ronaldo, non ha nemmeno voluto congratularsi con loro alla fine del quarto di finale perso. Il Marocco ha vinto quella partita e ha fatto qualcosa di storico e lui non ha nemmeno avuto la dignità di congratularsi con loro per quello che hanno raggiunto. I giocatori marocchini invece hanno stretto la mano ai francesi. La dignità e la gentilezza che hanno mostrato nella sconfitta è incredibile".