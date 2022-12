Mondiali, Terim: "Messi meglio di Maradona, in Italia tifo Napoli"

In occasione del Golden Foot, l'ex allenatore del Milan e della Fiorentina Terim ha inizialmente parlato dei Mondiali e del paragone tra Messi e Maradona . "In Messi ho rivisto qualcosa di Maradona. Fino a tre mesi fa, ho fatto un'intervista e mi hanno chiesto il migliore del mondo tra Messi, Ronaldo, Maradona, Pelé. La mia classifica? Primo Messi, poi Messi, poi Messi, poi tutti gli altri. Maradona è stato un grandissimo giocatore, anche Ronaldo fortissimo, ma a me piace molto Messi. Se lui vuole, può fare qualsiasi cosa in campo".

Terim tifa Napoli e non esclude il ritorno

Pirlo, Montella e Farioli stanno allenando in Turchia e Terim ammette: "Tra tutti sta facendo meglio Montella, continuerà a fare bene. Anche Pirlo e Farioli mi piacciono. Serie A? Sono felice per Spalletti, è un grande amico mio. Ho rispetto e affetto per lui. Quest'anno sta andando fortissimo, spero che arrivi fino alla fine e vinca. Tifo Napoli nella lotta scudetto. Firenze è la mia seconda cosa, ho lavorato con il Milan, ma tifo Napoli. Un ritorno in Italia? Se c'è una buona proposta e un bel progetto, torno. Altre robe non mi interessano".