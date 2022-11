Scommesse Mondiali, il pronostico e le quote di Galles-Iran

I risultati usciti nel corso della prima giornata del gruppo B hanno già messo in evidenza lo strapotere dell’ Inghilterra che grazie al 6-2 inflitto all’ Iran si trova da sola in testa alla classifica. L’undici allenato dal portoghese Carlos Queiroz non è riuscito in alcun modo ad arginare gli attacchi della Nazionale inglese, dopo aver chiuso in svantaggio di tre reti il primo tempo (3-0) l’ Iran è riuscito però per lo meno a salvare la faccia andando a segno per due volte nella ripresa.

Il Galles invece è reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto all’Ahmad bin Ali Stadium contro gli Usa. I “Draghi” dopo aver subito gol da Timothy Weah al 36’ del primo tempo sono riusciti a conquistare un punto grazie a un calcio di rigore realizzato da Gareth Bale a poco meno di 10 minuti dal novantesimo.

Il match si preannuncia equilibrato

Il confronto in programma ad Al Rayan mette in palio tre punti pesantissimi e si preannuncia molto equilibrato. Per le quote il Galles parte leggermente con i favori del pronostico (il segno 1 moltiplica la posta per circa 2.15) ma non si possono escludere sorprese nel corso dei novanta minuti di gioco (la doppia chance X2 è in lavagna a 1.70). In una partita così combattuta non si può escludere di certo il pareggio. La Multichance “X primo tempo o X finale” paga poco più di 1.45. Poche reti nell’aria al novantesimo, ok la “combo” che lega la doppia chance 1X all’Under 3,5.