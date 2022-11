Scommesse Mondiali, l'Argentina cerca il riscatto contro il Messico

Doveva essere una giornata di festa invece si è rivelata un incubo. L’ Argentina dopo i primi 90 minuti del Mondiale si trova costretta a rincorrere. L’Albiceleste nonostante abbia dominato il primo tempo contro l’ Arabia Saudita è andata al riposo soltanto sul risultato di 1-0. Nella ripresa i “ Figli del deserto ” si sono portati in avanti e con due tiri in porta sono riusciti a ribaltare il risultato (1-2 al 90’).

Per le quote l’Argentina rimane ancora in lizza per vincere la manifestazione ma nelle prossime due gare del girone Lautaro Martinez e compagni dovranno tornare quelli visti nel girone di qualificazione (nelle 17 sfide disputate l’Albiceleste non ha mai perso facendo registrare la vittoria in ben 11 incontri).

Il Messico all’esordio non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 con la Polonia. “El Tricolor” nonostante abbia tenuto il pallino del gioco per il 61% dell'incontro non è riuscito a trovare il gol del vantaggio.

I precedenti sorridono all'Albiceleste

Al “Lusail Iconic Stadium” le quote sorridono alla Nazionale argentina. Il segno 1 vale 1.60 mentre il successo del Messico è proposto a poco più di 6.15.

Gli ultimi tre precedenti amichevoli tra le due Nazionali hanno sempre visto l’Albiceleste vincere il confronto senza subire gol. Da provare l’Over 1,5 Casa a 1.80 mentre la “combo” che lega la doppia chance 1X all’Over 1,5 moltiplica la posta per 1.50.