Serbia, negli spogliatoi del Mondiale scoppia lo scandalo: ora rischia grosso

DOHA (QATAR) - Scoppia una nuova polemica ai Mondiali qatarioti: sta facendo infatti discutere la presenza di una bandiera apparsa nello spogliatoio della Serbia , ma anche sugli spalti dello stadio Lusail , durante la gara con il Brasile di giovedì 24 novembre. Un drappo di evidente matrice politica che ha creato tensioni e polemiche sul quale è disegnata la mappa del Kosovo , paese libero e indipendente dal 2008, circondata dai colori tradizionali della Serbia : il rosso, il blu e il bianco. Sul vessillo campeggia inoltre la scritta, in serbo, “ Non c’è resa ”. Un gesto che alimenta le tensioni tra i due paesi, al centro, nelle ultime settimane, di scaramucce che rievocano gli anni bui della dissoluzione jugoslava . Le reazioni non si sono naturalmente fatte attendere, soprattutto da parte della comunità albanese che, proprio nel Kosovo , rappresenta l’etnia con maggiore rappresentanza tra la popolazione.

Puntale è arrivata anche la ripsosta della Federcalcio kosovara che, attraverso un comunicato ufficiale, ha ufficialmente presentato alla Fifa un reclamo con il fine di punire la "provocazione che incita all’odio tra i popoli". Il Kosovo, si legge "è uno Stato indipendente e democratico, nel massimo rispetto dei diritti umani e accettato dagli Stati più potenti del mondo, e come tale continuerà il suo cammino, a prescindere da provocazioni come quest’ultima" e auspica a contempo "una punizione formale, efficace e in applicazione rigorosa delle regole stesse della Fifa". Organo calcistico mondiale che, al momento, non si è epsresso in merito.