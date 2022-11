Serbia, S. Milinkovic si rammarica: “Un errore ci è costato caro”

AL WAKRAH (QATAR) - “Abbiamo sbagliato. Avremmo dovuto tenere di più la palla sul 3-1 in nostro favore facendo passare il tempo. Ci siamo spinti in avanti, invece, per cercare di segnare il quarto gol. Andiamo via con un punto e non siamo contenti. Sul 3-1 loro hanno fatto due contropiedi e hanno trovato due gol. Speriamo che la Svizzera perda contro il Brasile, in modo che sia ancora tutto aperto. Ora ci prepariamo per la prossima partita". Sergej Milinkovic-Savic, ai microfoni di RaiSport, ha commentato così al termine del match pareggiato dalla "sua" Serbia contro il Camerun. Il Sergente ha segnato il gol del momentaneo 2-1 prima di subire la rimonta.