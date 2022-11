Milinkovic-Savic preoccupa la Serbia: la caviglia è messa male

QATAR - Sergej Milinkovic-Savic e la caviglia dolorante. Impressionano le immagini del piede del Sergente della Lazio impegnato in Qatar nel Mondiale. Come riporta il portale Novosti, il giocatore verrà sottoposto a dei controlli per valutare le sue condizioni in vista del match, decisivo, contro la Svizzera di venerdì 2 dicembre (ore 20). Il problema al piede nasce dopo la partita con il Brasile: scontro con Casemiro e botta forte sulla caviglia. In campo contro il Camerun nonostante il dolore (e gol segnato), Sergej continua le cure per esserci nell’ultima sfida della fase a gironi. Caviglia gonfia e livida, nelle immagini riportate dal giornale serbo si nota l’ecchimosi nella parte bassa del piede. Medici in allerta e il ct Stojkovic pensa già al piano B in caso di forfait del suo centrocampista. La Lazio, da Roma, guarda interessata.