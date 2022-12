Xhaka e il gesto verso la panchina della Serbia che ha scatenato il caos in campo

DOHA (QATAR) - La Svizzera supera 3-2 la Serbia in una gara da dentro o fuori - e vietata ai deboli di cuore - e stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale qatariota. Una partita all'insegna di sorpassi e controsorpassi che ha visto prevalere la nazionale elvetica, la vera e propria bestia nera di Vlahovic e compagni: già a Russia 2018 la Svizzera strappò la qualificazione per la fase a eliminazione diretta proprio grazie al successo contro le 'Aquile bianche': il gol al 90' di Shaqiri (in rete anche ieri al '974 stadium') estromise la nazionale balcanica dall'ottavo di finale del Mondiale russo. Un match tirato e dal concitato finale: protagonisti lo svizzero Xhaka e il portiere serbo Rajkovic.