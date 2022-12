Chi è De La Fuente, l'erede di Luis Enrique come ct della Spagna

Ci ha messo pochissimo la Spagna a trovare il successore di Luis Enrique, esonerato pochi minuti fa in seguito dell'eliminazione dalla Coppa del Mondo in Qatar per mano del Marocco ai calci di rigore. Il successore di "Lucho", sarà Luis De la Fuente, già allenatore della nazionale spagnola U-21. Grande uomo di calcio, ha vissuto tutta la propria carriera nel mondo del pallone, da giocatore prima e da allenatore poi, all'interno dei confini iberici.

Luis De la Fuente, una vita da calciatore dedicata all'Athletic e alla Spagna

De la Fuente è un classe 1961, e ha giocato tutta la vita in Spagna, dedicando gran parte della propria carriera agonistica ai baschi dell'Athletic Club. Terzino sinistro, gli altri club nei quali ha militato sono Siviglia e Alaves. Coi baschi è anche riuscito a vincere due titoli della Liga spagnola (1982-83, 1983-84), una Copa del Rey (1983-1984) e una Supercoppa (1984), mentre con l'Alaves ha conquistato un campionato di Segunda Division nel 1993-94, anno del suo ritiro dal calcio giocato.

Anche da allenatore, De la Fuente non lascia la Spagna

Appesi gli scarpini al chiodo, passa qualche anno prima che inizi la propria carriera come allenatore. È il 2005, e inizia come tecnico delle giovanili del Bilbao, il suo club del cuore. Nel 2006-2007 e poi ancora nel 2009-2010 ha guidato la formazione B del Bilbao, in Segunda Division. Esonerato poi dall'Alaves dopo poche partite, entra a far parte dei tecnici della nazionale spagnola. Qui i veri successi, come la vittoria degli Europei U-19 nel 2015. Dal 2018 aveva preso in carico l'U-21, con la quale ha vinto gli Europei del 2019 (in Italia) ed è arrivato secondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dietro al Brasile.