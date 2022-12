Spagna, Luis Enrique non è più ct: svelato il nome del sostituto

"La direzione sportiva della RFEF - si legge nella nota - ha trasferito al presidente federale un rapporto in cui è spiegata la necessità di iniziare un nuovo progetto per la nazionale spagnola, con l'obiettivo di continuare con la crescita raggiunta negli ultimi anni grazie al lavoro svolto da Luis Enrique e dai suoi collaboratori. Sia il presidente, Luis Rubiales, che il direttore sportivo, José Francisco Molina, hanno trasmesso all'allenatore la decisione presa. L'allenatore asturiano è riuscito a dare un nuovo slancio alla nazionale dal suo arrivo nel 2018, attraverso un profondo rinnovamento che ha consolidato un cambio generazionale nella squadra e nel calcio spagnolo. Luis Enrique si è qualificato per due Final Four di UEFA Nations League e ha raggiunto le semifinali di Euro 2020 con il proprio timbro e attraverso uno stile definito. Ha optato per giovani talenti e ha seminato speranza per il futuro della nazionale spagnola. La RFEF augura vivamente buona fortuna a Luis Enrique e al suo team nei loro futuri progetti professionali. L'allenatore avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutta la Federazione, che sarà sempre la sua casa".

L'annuncio del sostituto

Questo invece il successivo comunicato con cui la federazione spagnola ha svelato il nome del sostituto: "La RFEF ha scelto Luis de la Fuente come nuovo selezionatore della nazionale maggiore. Il direttore sportivo, José Francisco Molina, ha trasmesso un rapporto al presidente, Luis Rubiales, in cui raccomanda l'elezione dell'allenatore riojano, finora allenatore della Under 21, per guidare la nuova fase che inizia dopo la Coppa del Mondo in Qatar. Molina presenterà la relazione per la sua nomina lunedì prossimo, 12 dicembre, al consiglio di amministrazione della RFEF". Poi una 'scheda' sul 61enne tecnico che prenderà il posto di Luis Enrique: "Luis de la Fuente ha allenato con successo nelle categorie inferiori della squadra nazionale dal suo arrivo alla RFEF. Nel 2015 è diventato campione europeo con la squadra under-19. Nel 2018, ha vinto una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo con la squadra U-18. Successivamente, nel luglio 2018 è stato nominato allenatore della Under 21 e un anno dopo, nel 2019, è stato proclamato campione d'Europa in Italia conquistando la quinta torcia per la Spagna dopo aver vinto la finale contro la Germania (2-1). L'allenatore è stato anche argento olimpico ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020". Il nuovo ct farà il suo debutto a marzo nelle qualificazioni a Euro 2024 in Germania guidando la Spagna nelle prime due partite contro Norvegia e Scozia.