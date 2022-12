La Spagna saluta male il Mondiale: il video all'antidoping diventa virale

Non si ferma la delusione e la rabbia dei tifosi per l' eliminazione della Spagna dal Mondiale . La squadra di Luis Enrique , esonerato tramite un comunicato ufficiale della Federazione, è stata battuta ai calci di rigore dal Marocco e ora oltre al danno c'è anche la beffa. Oltre alle ironie del web e dei tifosi avversari, in queste ore sta diventando virale un video che ha solo aumentato la frustrazione dei tifosi spagnoli.

Spagna, il test antidoping diventa virale

Nel video in questione si può vedere il centrocampista del Marocco, Amallah, in videochiamata con i suoi amici per festeggiare la storica qualificazione ai quarti. Durante la ripresa il centrocampista ha rivolto il cellulare verso Marcos Llorente, che stava per sottoporsi ad un test antidoping post-partita, che viene solitamente fatto casualmente ad alcuni giocatori dopo la fine del match. Una presa in giro che non è andata giù ai tifosi della Roja, dato che i giocatori del Marocco hanno cominciato a ridere dopo aver visto il centrocampista spagnolo.