Qualificazioni Mondiali 2026, la Slovacchia di Calzona stende la Germania. De Bruyne gol nel 6-0 Belgio

Qualificazioni al Mondiale 2026 , colpo grosso della Slovacchia di Calzona, che batte 2-0 la Germania nella prima giornata del gruppo A. Al Tehelné pole di Bratislava , gol di Hancko al 42' e Strelec al 55'. A fare compagnia alla Slovacchia in testa alla classifica c'è l'Irlanda del Nord, che vince 3-1 in trasferta contro il Lussemburgo : rigore fallito da Price e gol di Reid al 7', momentaneo pareggio di Dardari al 30', poi la svolta in avvio di ripresa quando Charles riporta in vantaggio l'Irlanda del Nord al 66' il Lussemburgo resta in dieci per l' espulsione per somma di ammonizioni di Korac . Strada spianata verso il 3-1 firmato da Devenny .

Tris di Turchia e Spagna in trasferta contro Georgia e Bulgaria

Parte bene anche la Turchia di Montella, che passa 3-2 in Georgia grazie alla doppietta di Akturkoglu (41' e 52') che segue il gol del vantaggio messo a segno da Muldur al 3'. Davitashvili accorcia le distanze al 63'. Al 71' nervi tesi: rosso diretto per Yilmaz e per Sagnol, ct della Georgia. Il centro di Kvaratskhelia al 98' non serve per evitare la sconfitta, ma torna utile almeno in chiave differenza reti. In testa al gruppo E c'è la Spagna, che supera 3-0 a domicilio la Bulgaria con gol di Oyarzabal al 5', Cuccurella al 30' e Merino al 38'.

De Bruyne a segno nel 6-0 del Belgio in Liechtenstein, vince il Galles, Olanda-Polonia 1-1

Nel gruppo J, dove grazie al successo in Kazakistan si conferma in vetta il Galles (1-0, Moore al 24'), seconda vittoria per il Belgio, che travolge 6-0 in trasferta il Liechtenstein: al 29' sblocca De Cuyper, al 1' del secondo tempo raddoppia Tielemans, all'ora di gioco va a bersaglio Theate e due minuti più tardi tocca a De Bruyne calare il poker prima del secondo gol della serta di Tielemans, su rigore, al 70', e del sigillo di Fofana al 91' su assist di Saelemaekers. Nel gruppo G 1-1 tra Lituania e Malta: gol di Satariano all'83', pareggio di Gineitis del Toro su rigore al 96' (espulsi Azzoppardi al 91' e Utkus al 99'). L'Olanda non riesce a staccare la Polonia: 1-1 casalingo. Dumfries apre le marcature con un colpo di testa che punisce una papera di Skorupski al 28', su corner calciato da Depay; pari di Cash all'80'.