Nella notte dedicata al girone sudamericano delle qualificazioni al prossimo Mondiale , maturano ben quattro 3-0 su cinque partite disputate. Tra questi, oltre al successo dell'Argentina di Leo Messi , anche la roboante vittoria del Brasile di Carlo Ancelotti, che liquida senza particolari problemi la pratica Cile. Nel 2026, ci saranno anche Uruguay, Colombia e Paraguay , che hanno staccato il pass per la competizione organizzata negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Il Brasile di Ancelotti vola, travolto il Cile

Una serata da ricordare per Carlo Ancelotti, che al Maracana di Rio de Janeiro non sbaglia contro il Cile, vincendo 3-0 con il suo Brasile. Al tramonto di un primo tempo molto equilibrato, è il gol di Estevao ad aprire le marcature al minuto 38 e a consentire alla Seleçao di andare negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa, il commissario tecnico verdeoro ci mette del suo, trovando nuova linfa dalla panchina e raccogliendo subito i frutti delle sue scelte: l'ex Milan Lucas Paqueta, entrato al posto di Martinelli, sigla il raddoppio al 72', finalizzando l'assist di Luiz Henrique. Passano quattro minuti e il Brasile cala il tris, andando a segno anche Bruno Guimaraes, compagno di squadra di Sandro Tonali al Newcastle. È la rete che chiude la partita e certifica l'imbattibilità di Ancelotti sulla panchina della nazionale brasiliana, come testimoniano le due vittorie e il pareggio finora conquistati, senza mai subire gol.

Uruguay, Colombia e Paraguay qualificate ai Mondiali 2026

L'Uruguay supera il Perù e stacca il pass per i Mondiali del 2026, grazie alle reti di Aguirre, de Arrascaeta e Vinas. Consolidato così il terzo posto nel girone di qualificazione. Partita senza storia anche a Barranquilla, dove la Colombia dell'eterno James Rodriguez travolge la Bolivia con il punteggio di 3-0. Protagonisti, nella ripresa, Cordoba e Quintero. Al Paraguay, invece, basta uno 0-0 con l'Ecuador per avere la certezza aritmetica della qualificazione, in virtù del +7 sul Venezuela.