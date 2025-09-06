Gudmundsson salta Francia-Islanda per infortunio: le condizioni del giocatore della Fiorentina

Albert Gudmundsson non prenderà parte alla trasferta in Francia della nazionale islandese, a pochi giorni da Fiorentina-Napoli. Infortunio alla caviglia per il fantasista ex Genoa, costretto ad uscire anzitempo venerdì scorso contro l'Azerbaigian. Tre minuti dopo aver realizzato il quarto gol dell'Islanda, il classe '97 si è fermato ed è stato sostituito da Hlynsson.

Albert Gudmundsson resterà ai box in occasione della sfida tra Francia e Islanda, in programma martedì 9 settembre alle ore 20:45 al "Parco dei Principi" di Parigi. A confermarlo, in queste ore, è stata la Federazione islandese attraverso una nota ufficiale: "Gudmundsson - si legge - non farà parte della nazionale A per la gara contro la Francia di martedì a causa di un infortunio riportato contro l’Azerbaigian". Nessun allarme in casa Fiorentina in vista del Napoli, con il giocatore che aveva già tranquillizzato tutti sul proprio account Instagram, scrivendo "la caviglia sta bene". Dunque, semplice riposo precauzionale per lui.