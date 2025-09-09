Dove vedere Norvegia-Moldavia in diretta tv e streaming: orario e cosa cambia per l’Italia verso il Mondiale

Dopo aver osservato un turno di riposo nell'ultimo turno delle qualificazioni, la Norvegia di Solbakken prosegue il suo cammino verso il Mondiale del 2026. A Oslo, Haaland e compagni ospitano la Moldavia, la cenerentola del gruppo I, battuta 5-0 in trasferta nella gara d'andata. Per la selezione norvegese, attualmente al comando del girone a punteggio pieno, l'obiettivo è vincere e incrementare la differenza reti in vista degli scontri diretti con Israele ed Italia.
Norvegia-Moldavia, l'orario
Norvegia-Moldavia andrà in scena oggi, martedì 9 settembre, alle ore 20:45 allo "Ullevaal Stadion" di Oslo.
Dove vedere Norvegia-Moldavia in diretta tv
In Italia, la partita Norvegia-Moldavia non presenta nessuna copertura televisiva.
Norvegia-Moldavia, dove vederla in streaming
Aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori di Norvegia-Moldavia su Il Corriere dello Sport - Stadio. Al momento, non è attivo alcun servizio streaming per questo evento.
Le probabili formazioni di Solbakken e Clescenco
NORVEGIA (4-3-3): Selvik; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Horn Myhre; Bobb, Haaland, Schjelderup. Ct: Solbakken.
MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Cojocaru, Postolachi. Ct: Clescenco.
Norvegia, duello con l'Italia per il primo posto: classifica e differenza reti del girone I
Norvegia alla ricerca della quinta vittoria in questo girone I delle qualificazioni. 12 punti all'attivo per la nazionale di Solbakken, finora protagonista di un percorso netto, con 13 gol fatti e due subiti. +11, dunque, la differenza reti, mentre l'Italia è attualmente ferma a +5, pur avendo agganciato Israele al secondo posto grazie alla vittoria di Debrecen. Azzurri ora a -3, con il ko dello scorso 6 giugno che pesa come un macigno. Allo stesso tempo, anche la Norvegia non può permettersi di sbagliare: nel caso arrivasse un passo falso, infatti, sarebbe la Nazionale di Gennaro Gattuso ad avere il destino nelle proprie mani, complice lo scontro diretto in programma il prossimo 16 novembre a San Siro.
Questa, al momento, la classifica aggiornata del gruppo I delle qualificazioni Mondiali, tra punti conquistati e differenza reti:
- Norvegia 12 (+11)
- Italia 9 (+5)
- Israele 9* (+4)
- Estonia 3* (-8)
- Moldavia 0 (-12)
*hanno una partita in più
