Dove vedere Norvegia-Moldavia in diretta tv e streaming: orario e cosa cambia per l’Italia verso il Mondiale

MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Cojocaru, Postolachi. Ct: Clescenco.

Norvegia, duello con l'Italia per il primo posto: classifica e differenza reti del girone I

Norvegia alla ricerca della quinta vittoria in questo girone I delle qualificazioni. 12 punti all'attivo per la nazionale di Solbakken, finora protagonista di un percorso netto, con 13 gol fatti e due subiti. +11, dunque, la differenza reti, mentre l'Italia è attualmente ferma a +5, pur avendo agganciato Israele al secondo posto grazie alla vittoria di Debrecen. Azzurri ora a -3, con il ko dello scorso 6 giugno che pesa come un macigno. Allo stesso tempo, anche la Norvegia non può permettersi di sbagliare: nel caso arrivasse un passo falso, infatti, sarebbe la Nazionale di Gennaro Gattuso ad avere il destino nelle proprie mani, complice lo scontro diretto in programma il prossimo 16 novembre a San Siro.

Questa, al momento, la classifica aggiornata del gruppo I delle qualificazioni Mondiali, tra punti conquistati e differenza reti:

Norvegia 12 (+11)

Italia 9 (+5)

Israele 9* (+4)

Estonia 3* (-8)

Moldavia 0 (-12)

*hanno una partita in più