Ecco quanto costeranno i biglietti per la finale Mondiale 2026: l'aumento rispetto al Qatar è esponenziale!

1.741,03 euro: è il costo del biglietto più economico per assistere dal vivo alla finale dei Mondiali 2026. Un rincaro più che sostanzioso tracciando un parallelo rispetto al minimo che occorreva spendere per godersi, dagli spalti, Argentina-Francia, ultimo atto del Mondiale in Qatar nel 2022: 176,68 euro. I biglietti per la finale del Mondiale 2026, in programma al New Jersey Stadium di New York, il 19 luglio 2026, si dividono in quattro categorie di prezzo, come tutti quelli relativi ai match delle altre fasi della kermesse internazionale: dalla categoria 4 alla categoria 1 (la meno economica, collegata ai posti migliori): da un minimo di 1.741,03 euro si passa per i 2.392,85 euro della categoria 3, fino ad arrivare a 3.610,71 euro della categoria 2 ed ai 5.771,99 euro per assicurarsi un ticket della categoria 1. Nel 2022 un biglietto della categoria 3 per la finale costava 518,02 euro; per la categoria 2 860,22 euro fino a un massimo di 1378,25 euro per acquistare un titolo di ingresso della categoria 1.
Mondiale 2026, quanto costano i biglietti
Per quanto riguarda le altre partite della fase a gironi, per le squadre non organizzatrici dell'evento, si oscilla da un minimo di 85,77 euro fino a un massimo di 493,15 euro a seconda dello stadio che ospiterà le varie gare delle qualificate europee, asiatiche, sudamericane, centro-nord americane e africane. In Qatar bastava da un minimo di 9,43 euro a un massimo di 188,68 euro per essere sugli spalti.
Mondiale 2026, dai sedicesimi alla semifinale: quanto costano i biglietti
Il prezzo dei biglietti per le partite del Mondiale 2026 nella fase ad eliminazione diretta lievita con il passaggio dai sedicesimi, agli ottavi, ai quarti di finale - e in considerazione dello stadio - da un minimo di 188,68 euro (sedicesimi di finale) a un minimo di 351,64 euro (quarti di finale). In Qatar erano sufficienti da un minimo di 16,30 euro (sedicesimi di finale) a un minimo di 70,33 euro (quarti di finale). Capitolo semifinale: nel 2022 il costo massimo per assistere all'anticamera dell'ultimo atto del Mondiale era di 819,91 euro, nel 2026 sarà di 2384,27 euro. In maniera proporzionale aumenteranno tutti gli altri prezzi delle altre categorie anche per ciò che concerne la gara di apertura e la finale per il terzo e quarto posto.