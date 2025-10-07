Ecco quanto costeranno i biglietti per la finale Mondiale 2026: l'aumento rispetto al Qatar è esponenziale!

Mondiale 2026, quanto costano i biglietti

Per quanto riguarda le altre partite della fase a gironi, per le squadre non organizzatrici dell'evento, si oscilla da un minimo di 85,77 euro fino a un massimo di 493,15 euro a seconda dello stadio che ospiterà le varie gare delle qualificate europee, asiatiche, sudamericane, centro-nord americane e africane. In Qatar bastava da un minimo di 9,43 euro a un massimo di 188,68 euro per essere sugli spalti.

Mondiale 2026, dai sedicesimi alla semifinale: quanto costano i biglietti

Il prezzo dei biglietti per le partite del Mondiale 2026 nella fase ad eliminazione diretta lievita con il passaggio dai sedicesimi, agli ottavi, ai quarti di finale - e in considerazione dello stadio - da un minimo di 188,68 euro (sedicesimi di finale) a un minimo di 351,64 euro (quarti di finale). In Qatar erano sufficienti da un minimo di 16,30 euro (sedicesimi di finale) a un minimo di 70,33 euro (quarti di finale). Capitolo semifinale: nel 2022 il costo massimo per assistere all'anticamera dell'ultimo atto del Mondiale era di 819,91 euro, nel 2026 sarà di 2384,27 euro. In maniera proporzionale aumenteranno tutti gli altri prezzi delle altre categorie anche per ciò che concerne la gara di apertura e la finale per il terzo e quarto posto.