Argentina-Francia diretta: segui oggi LIVE la finale dei Mondiali

LUSAIL (QATAR) - È il giorno della verità in Qatar, dove Argentina e Francia sono pronte a sfidarsi nella finale della Coppa del Mondo in programma oggi (domenica 18 dicembre, ore 16 italiane) sul prato dell'Iconic Stadium di Lusail. Da una parte la 'Seleccion' capitanata da Leo Messi, che vuole regalare alla sua gente la tanto agognata 'Tercera' (dopo i trionfi del 1978 e del 1986) e mettere il sigillo più importante su una carriera già indimenticabile. Dall'altra i campioni in carica guidati in campo da Kylian Mbappé, nuovo fenomeno del calcio mondiale che a soli 23 anni potrebbe già vincere il suo secondo titolo (sarebbe il terzo successo per i francesi dopo quelli del 1998 e del 2018). Di seguito la diretta del match...