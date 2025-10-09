Qualificazioni Mondiali: Hojlund show con la Danimarca, Tsimikas illude la Grecia in Scozia. L'Algeria stacca il pass

ROMA - In attesa di vedere in campo l'Italia di Gattuso, impegnata sabato (11 ottobre) in Estonia, gol ed emozioni non sono mancate nelle partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 andate in scena oggi (9 ottobre), con diversi protagonisti della Serie A in campo.
Hojlund trascina la Danimarca, Tsimikas non basta alla Grecia in Scozia
La Scozia del napoletano McTominay, titolare come il bolognese Ferguson e il torinista Adams (dentro nella ripresa l'altro napoletano Gilmour, panchina per Miller dell'Udinese), ha battuto 3-1 in rimonta a Glasgow la Grecia del romanista Tsimikas (è rimato a guardare invece il comasco Douvikas). Dopo aver sfiorato la rete in un paio di occasioni nel primo tempo, gli ellenici hanno sbloccato la gara nella ripresa proprio con un destro di Tsimikas (62'), ma sono stati subito ripresi da Christie (64') e poi sorpassati dal bolognese Ferguson (80'), prima del definitivo tris calato da Dykes nel recupero (90+3') dopo un errore del portiere Tzolakis (preferito al laziale Mandas). Con questo successo la Scozia resta in vetta al Gruppo C con 7 punti insieme alla Danimarca che, con il napoletano Hojlund e il laziale Isaksen (in campo 64') tra i titolari, ha travolto 6-0 la Bielorussia sul campo neutro della 'ZTE Arena' di Zalaegerszeg, in Ungheria. A sbloccare il match Froholdt (14'), poi la doppietta di Hojlund (20' e 45') e il poker servito prima del riposo (su assist dello stesso attaccante del Napoli) dall'ex leccese Dorgu (45+6'), ora al Manchester United; nella ripresa invece la doppietta del subentrato Dreyer (67' e 78'). Proprio grazie a questa goleada i danesi sono ora in vantaggio nella differenza reti rispetto agli scozzesi (+9 contro +4).
L'Olanda 'passeggia' a Malta, vince la Finlandia
Poker per l'Olanda di Dumfries (panchina per l'altro interista De Vrij e per lo juventino Koopmeiners) sul campo di Malta: nel primo tempo gol su rigore (12') e anche un palo per Gapko, che a inizio ripresa ha trasformato un altro penalty (48') e ha fornito l'assist del tris all'ex milanista Reijnders (57'), prima del definitivo 4-0 firmato da Depay nel recupero (90+3') su assist di Dumfries. Con questa vittoria gli 'Orange' restano soli in vetta al Gruppo G volando a +3 (a parità di partite giocate) sulla Polonia, ospite domenica (12 ottobre) della Lituania che, con il torinista Gineitis titolare, è stata intanto battuta 2-1 in rimonta in Finlandia in un'altra delle partite odierne. Capitanati dal bomber palermitano Pohjanpalo (panchina invece per il portiere Joronen, anche lui rosanero), i finlandesi hanno reagito all'iniziale vantaggio ospite firmato da Sirvys (25') ribaltando il match nella ripresa con Kallman (48') e Markhiev (55').
Poker di Arnautovic con l'Austria, Bosnia beffata a Cipro
Nel gruppo H goleada casalinga dell'Austria contro San Marino (10-0): nel primo tempo a segno Schmid (7'), l'ex bolognese ed ex interista Arnautovic (8'), Gregoritsch (24'), due volte il comasco Posch (34' e 43') e Laimer (45'); poi nella ripresa ancora Arnautovic per tre volte (47', 83' e 84) e il subentrato Wurmbrand (76'). Gli austriaci restano ora soli in vetta al girone con 15 punti, a +2 sulla Bosnia-Erzegovina che, capitana dal fiorentino Dzeko e con Muharemovic del Sassuolo titolare in difesa (panchina invece per il sampdoriano Hadzikadunic), si è fatta rimontare e ha pareggiato 2-2 a Cipro (in campo il veronese Kastanos). Dopo la rete di Katic (10') il clamoroso autogol del portiere cipriota Michali (su azione da corner al 36' ha perso la presa sul pallone che gli è è passato tra le gambe per finire poi nella sua porta), ma i padroni di casa sono tornati a sperare prima dell'intervallo grazie a Laifis (45'+1) e hanno poi raggiunto il pareggio nel finale con Pittas su rigore (90+6').
Pari prezioso per la Croazia di Modric, crolla il Montenegro di Vucinic
Punto prezioso per la Croazia che, con il milanista Modric e l'interista Sucic a far coppia in mezzo al campo (titolare anche l'atalantino Pasalic; panchina invece per il bolognese Moro, il fiorentino Pongracic e i due comaschi Smolcic e Baturina), ha pareggiato 0-0 sul campo della Repubblica Ceca (in campo il bolognese Vitik). I croati restano così appaiati ai cechi in vetta al Gruppo L, ma rispetto ai rivali hanno disputato una gara in meno e avranno l'occasione di allungare già domenica (12 ottobre), quando ospiteranno Gibilterra. Nello stesso raggruppamento pesante ko per il Montenegro del ct Mirko Vucinic, uscito sconfitto 4-0 dal campo delle Isole Far Oer. Orfana del laziale Marusic infortunato e sorpresa nel primo tempo da Sorensen (16') e Frederiksberg (36'), la selezione dell'ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus nella ripresa ha incassato anche il tris (firmato nuovamente da Sorensen al 55') e il poker (a segno ancora Frederiksberg su rigore al 71').
Qualificazioni africane, l'Algeria di Petkovic vola al Mondiale
Nelle qualificazioni africane intanto l'Algeria dell'ex tecnico laziale Vladimir Petkovic si è qualificata per i Mondiali di calcio 2026 (in Canada, Messico e Usa), battendo 3-0 la Somalia a Orano e diventando la quarta squadra africana ad assicurarsi un biglietto per il torneo nordamericano dopo Marocco, Tunisia ed Egitto. L'Algeria, ormai irraggiungibile in testa al Gruppo G con una partita ancora da disputare, con il veronese Belghali in campo per tutto il match ha vinto grazie ad una doppietta di Mohamed Amoura (punta del Wolfsburg) e al gol del capitano Riyad Mahrez (che gioca in Saudi Pro League, all'Al-Ahli). Per i 'Fennec' si tratta della quinta presenza ai Mondiali dopo Spagna 1982, Messico 1986, Sudafrica 2010 e Brasile 2014. L'Algeria aveva mancato la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar perdendo lo spareggio contro il Camerun all'ultimo secondo della sfida. L'allora ct Djamel Belmadi fu inizialmente confermato, ma pagò poi con l'esonero l'eliminazione al primo turno nella Coppa d'Africa 2024. Ad Algeri fu così chiamato lo svizzero Petkovic, ex tecnico tra l'altro della Lazio e per sette anni ct della nazionale elvetica, che ha qualificato i 'Fennec' alla Coppa d'Africa 2025 (in programma a fine anno in Marocco) e nelle qualificazioni ai Mondiali finora ha subito una sola sconfitta. Maxi festa dopo il triplice fischio: centinaia di tifosi si sono riversati nelle strade di Algeri e di diverse altre città per celebrare la qualificazione. Scene di entusiasmo e caroselli di auto sono stati condivisi in massa sulle piattaforme social, a testimonianza dell'immensa gioia popolare per il ritorno ai Mondiali. Saranno in tutto dieci le squadre africane ammessi ai Mondiali: le nove vincitrici dei gironi e un'altra che parteciperà al torneo di playoff intercontinentale.
