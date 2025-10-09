Qualificazioni Mondiali: Hojlund show con la Danimarca, Tsimikas illude la Grecia in Scozia. L'Algeria stacca il pass

Qualificazioni africane, l'Algeria di Petkovic vola al Mondiale

Nelle qualificazioni africane intanto l'Algeria dell'ex tecnico laziale Vladimir Petkovic si è qualificata per i Mondiali di calcio 2026 (in Canada, Messico e Usa), battendo 3-0 la Somalia a Orano e diventando la quarta squadra africana ad assicurarsi un biglietto per il torneo nordamericano dopo Marocco, Tunisia ed Egitto. L'Algeria, ormai irraggiungibile in testa al Gruppo G con una partita ancora da disputare, con il veronese Belghali in campo per tutto il match ha vinto grazie ad una doppietta di Mohamed Amoura (punta del Wolfsburg) e al gol del capitano Riyad Mahrez (che gioca in Saudi Pro League, all'Al-Ahli). Per i 'Fennec' si tratta della quinta presenza ai Mondiali dopo Spagna 1982, Messico 1986, Sudafrica 2010 e Brasile 2014. L'Algeria aveva mancato la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar perdendo lo spareggio contro il Camerun all'ultimo secondo della sfida. L'allora ct Djamel Belmadi fu inizialmente confermato, ma pagò poi con l'esonero l'eliminazione al primo turno nella Coppa d'Africa 2024. Ad Algeri fu così chiamato lo svizzero Petkovic, ex tecnico tra l'altro della Lazio e per sette anni ct della nazionale elvetica, che ha qualificato i 'Fennec' alla Coppa d'Africa 2025 (in programma a fine anno in Marocco) e nelle qualificazioni ai Mondiali finora ha subito una sola sconfitta. Maxi festa dopo il triplice fischio: centinaia di tifosi si sono riversati nelle strade di Algeri e di diverse altre città per celebrare la qualificazione. Scene di entusiasmo e caroselli di auto sono stati condivisi in massa sulle piattaforme social, a testimonianza dell'immensa gioia popolare per il ritorno ai Mondiali. Saranno in tutto dieci le squadre africane ammessi ai Mondiali: le nove vincitrici dei gironi e un'altra che parteciperà al torneo di playoff intercontinentale.