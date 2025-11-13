Dove vedere Norvegia-Estonia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026

All'Ullevaal Stadion di Olso è il giorno di Norvegia-Estonia, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, in programma la prossima la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Haaland e compagni sono a un passo dalla certezza di partecipare alla competizione iridata: manca un successo per arrivare allo scontro diretto di domenica a San Siro contro l'Italia senza doversi preoccupare del risultato. O, almeno, di essere certi di passare a meno di subire una colossale imbarcata che scombussolerebbe la differenza reti.