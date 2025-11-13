Dove vedere Norvegia-Estonia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026
All'Ullevaal Stadion di Olso è il giorno di Norvegia-Estonia, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, in programma la prossima la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Haaland e compagni sono a un passo dalla certezza di partecipare alla competizione iridata: manca un successo per arrivare allo scontro diretto di domenica a San Siro contro l'Italia senza doversi preoccupare del risultato. O, almeno, di essere certi di passare a meno di subire una colossale imbarcata che scombussolerebbe la differenza reti.
Norvegia-Estonia, l'orario
Norvegia-Estonia andrà in scena oggi, giovedì 13 novembre, alle ore 18, all'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia.
Dove vedere Norvegia-Estonia in diretta tv
Norvegia-Estonia sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Arena. Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.
Norvegia-Estonia, dove vederla in streaming
Norvegia-Estonia, servizio streaming attivo per gli abbonati a Sky su Sky Go. La partita sarà visibile in streaming, previo abbonamento, anche su NOW. Potrete seguire la partita tra Norvegia e Estonia attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Solbakken e Henn
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson; Bobb, Berge, Berg; Nusa, Haaland, Sorloth. Ct: Solbakken.
ESTONIA (4-2-3-1) : Hein; Sinyavskiy, Mets, Paskotsi, Schjonning-Larsen; Kait, Soomets; Saarma, Kristal, Yakovlev; Sappinen. Ct: Henn.
All'Ullevaal Stadion di Olso è il giorno di Norvegia-Estonia, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, in programma la prossima la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Haaland e compagni sono a un passo dalla certezza di partecipare alla competizione iridata: manca un successo per arrivare allo scontro diretto di domenica a San Siro contro l'Italia senza doversi preoccupare del risultato. O, almeno, di essere certi di passare a meno di subire una colossale imbarcata che scombussolerebbe la differenza reti.
Norvegia-Estonia, l'orario
Norvegia-Estonia andrà in scena oggi, giovedì 13 novembre, alle ore 18, all'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia.
Dove vedere Norvegia-Estonia in diretta tv
Norvegia-Estonia sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Arena. Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.
Norvegia-Estonia, dove vederla in streaming
Norvegia-Estonia, servizio streaming attivo per gli abbonati a Sky su Sky Go. La partita sarà visibile in streaming, previo abbonamento, anche su NOW. Potrete seguire la partita tra Norvegia e Estonia attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.