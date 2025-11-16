Mondiali 2026, Portogallo a valanga sull'Armenia. L'Irlanda beffa l'Ungheria e va ai playoff
Come da pronostico, il Portogallo si qualifica per il Mondiale 2026. Mancava solo la gara contro l'Armenia, fanalino di coda del gruppo F, per chiudere il discorso qualificazione. Nessuna sorpresa dunque, con i lusitani che hanno chiuso con un larghissimo 9-1 per staccare definitivamente il pass. Scatenati Joao Neves e Bruno Fernandes, con una tripletta a testa. Di Goncalo Ramos, Joao Felix e Renato Veiga le altre due reti. La Nazionale di Roberto Martinez chiude così il girone F in testa con 13 punti, nonostante la sorprendente sconfitta contro l'Irlanda nella scorsa partita con l'espulsione di Cristiano Ronaldo.
L'Ungheria di Marco Rossi beffata allo scadere
E proprio l'Irlanda, dopo il miracolo contro il Portogallo, stacca il pass per i playoff. Lo scontro decisivo contro l'Ungheria si chiude infatti con una clamorosa vittoria per 3-2 allo scadere. Per l'Ungheria le reti di Lukacs e Varga, mentre all'Irlanda sembra non bastare la doppietta di Parrott. Poi, al 96', Parrott sigla la tripletta e la vittoria decisiva che porta l'Irlanda al secondo posto con 10 punti. Eliminata l'Ungheria, che chiude terza a quota 8 punti.