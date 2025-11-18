Gol, emozioni e spettacolo nell'ultima giornata delle qualificazioni alla fase finale dei Mondiali 2026 . Stasera si è chiuso il quadro completo, con i nomi delle ultime nazionali che hanno strappato il pass per la prossima edizione della Coppa del Mondo. Il tutto in attesa dei play off, che vedranno protagonisti anche gli azzurri di Rino Gattuso.

Nel derby azzurro festeggia McTominay: Hojlund va ko

Emozioni a non finire nello scontro diretto tra Scozia e Danimarca. Le due squadre si contendevano la leadership del gruppo C e la qualificazione ai Mondiali. Botta e risposta tra gli azzurri Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Il centrocampista si è messo in evidenza dopo soli tre minuti di gioco, segnando un bellissimo gol in sforbiciata; l'attaccante ha risposto, trasformando un rigore nella ripresa. Dopo il pareggio, i danesi restano in dieci per l'espulsione di Kristensen e a dieci minuti dalla fine subiscono la rete di Shankland. Nonostante l'inferiorità, la Danimarca si spinge all'attacco e trova il gol del pareggio con Dorgu all'82'. Un risultato che premierebbe Isaksen e compagni, ma in pieno recupero la Scozia trova prima la rete del 3-2 con Tierney, poi il quarto gol che chiude la sfida con McLean. Una vittoria che porta gli scozzesi al Mondiale. Nello stesso girone Bielorussia e Grecia chiudono il match sullo 0-0.

La Svizzera si qualifica per i Mondiali: Kosovo ai play off

La Svizzera chiude al primo posto il Gruppo B, pareggiando nell'ultima giornata in Kosovo con il risultato di 1-1. Alla rete di Vargas nel primo tempo ha risposto Muslija nella ripresa. Con questo risultato gli elvetici strappano la qualificazione alla fase finale del Mondiale, mentre Asllani e compagni dovranno affrontare i play off. Poche emozioni nel match tra le deluse del girone: Svezia e Slovenia chiudono sull' 1-1 (reti di Elsnik e Lundgren).

La Spagna chiude in testa: Turchia ai play off

Emozioni e continui capovolgimenti di fronte nella sfida tra Spagna e Turchia che chiude il gruppo E: iberici in vantaggio dopo soli tre minuti grazie ad Olmo: gli uomini di Montella ribaltano il risultato con le reti di Gul e Ozcan, ma la Spagna raggiunge nuovamente il pareggio con Oyarzabal al 62'. Gli uomini di De La Fuente volano ai Mondiali, mentre la Turchia si giocherà la qualificazione ai play off. 2-1 della Bulgaria sulla Georgia: entrambe le squadre erano già certe dell'eliminazione.

Austria ai Mondiali: decisivo l'1-1 con la Bosnia Erzegovina

Lo scontro diretto tra Austria e Bosnia Erzegovina, si chiude sul risultato di 1-1: un pareggio che permette agli uomini di Rangnick di chiudere al primo posto con 19 punti e di ottenere il pass per la fase finale della Coppa del Mondo. La Bosnia Erzegovina termina invece il girone a quota 17 e deve accontentarsi dei play off. La sfida è stata decisa dalle reti di Tabakovic per gli ospiti (dopo soli 12') e dal pareggio realizzato da Gregoritsch. Nell'altra sfida del gruppo H la Romania batte nettamente San Marino 7-1, nonostante gli uomini di Cevoli fossero passati in vantaggio dopo solo due minuti grazie ad un gol di Giacopetti.

Il Belgio si qualifica: 7-0 al Liechtenstein

Resta invariata la classifica del gruppo J: Belgio e Galles (che alla vigilia erano distanti due punti) battono nettamente Liechtenstein e Macedonia del Nord. I fiamminghi, che chiudono in testa e volano ai Mondiali, si impongono con un sonoro 7-0: in rete anche Saelemaekers e De Ketelaere (oltre a Vanaken, Doku, Mechele e De Cuyper). Al Galles non basta il 6-1 con la Macedonia: tripletta di Wilson e gol di Brooks, Johnson, Broadhead e James. Per partecipare alla Coppa del Mondo, saranno necessari i play off.

