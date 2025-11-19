Il Belgio criticato per la qualificazione Mondiale, la stoccata dei giocatori agli Azzurri: "E allora l'Italia?"  

Il Belgio ha staccato il pass per i Mondiali 2026 arrivando al primo posto nel gruppo J, con due punti di vantaggio sul Galles, secondo e costretto a passare dai playoff come l'Italia di Gattuso. Rudi Garcia è stato criticato nonostante l'accesso diretto al torneo e nonostante la doppia assenza di Lukaku e De Bruyne, che ha festeggiato il traguardo a bordocampo con le stampelle. Il ct con un passato alla Roma ci è andato giù pesante: "Chi critica i miei giocatori non è un tifoso belga".