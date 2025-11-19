Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Il Belgio criticato per la qualificazione Mondiale, la stoccata dei giocatori agli Azzurri: "E allora l'Italia?"  

Meunier non ci sta: "Non stiamo andando poi così male, vero? Guardiamo il bicchiere mezzo pieno"
2 min
TagsBelgioItalia

Il Belgio ha staccato il pass per i Mondiali 2026 arrivando al primo posto nel gruppo J, con due punti di vantaggio sul Galles, secondo e costretto a passare dai playoff come l'Italia di Gattuso. Rudi Garcia è stato criticato nonostante l'accesso diretto al torneo e nonostante la doppia assenza di Lukaku e De Bruyne, che ha festeggiato il traguardo a bordocampo con le stampelle. Il ct con un passato alla Roma ci è andato giù pesante: "Chi critica i miei giocatori non è un tifoso belga". 

Il Belgio vola ai Mondiali tra le critiche  

Le qualificazioni non sono sempre lisce, vedi il doppio pareggio contro Kazakistan e Macedonia del Nord. Meunier, uno dei veterani del Belgio, ha difeso la squadra: "Non abbiamo perso una sola partita in questa stagione e abbiamo vinto due volte contro il Galles. Non ci si può aspettare che facciamo tutto alla perfezione. Guardate nazioni come Italia, Svezia, Danimarca. Non stiamo andando poi così male, vero? Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Contiamo anche sulla stampa per trasmettere questo messaggio ai tifosi. In modo che remiamo tutti nella stessa direzione". 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

