Violenze in Messico, Mondiale a rischio? Infantino è certo di una cosa

La presidente Sheinbaum rassicura i tifosi

Parlando all'Afp a Barranquilla, durante un evento organizzato dalla federazione colombiana, Infantino ha spiegato: "Sono molto tranquillo. Tutto sta andando molto bene, tutto sarà fantastico. Sono in contatto regolare con le autorità locali e monitoro la situazione". La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ieri ha escluso qualsiasi rischio per i tifosi di calcio che raggiungeranno Guadalajara, assicurando che tutte le garanzie di sicurezza saranno garantite.

Amichevole Messico-Portogallo, il ct Aguirre "Tutto sta procedendo secondo i piani"

Il Messico, oltre a quattro partite dei Mondiali, ospiterà i playoff di marzo per determinare le ultime due delle 48 squadre qualificate ed alcune amichevoli, tra cui una tra la nazionale di casa e il Portogallo, il 28 marzo. In proposito, il ct, Javier Aguirre, ha a sua volta espresso fiducia: "Tutto sta procedendo secondo i piani per quanto riguarda il regolare svolgimento della partita".