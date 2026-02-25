Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Violenze in Messico, Mondiale a rischio? Infantino è certo di una cosa

Il presidente della Fifa è intervenuto in seguito alla preoccupazione crescente per ciò che sta accadendo in uno dei Paesi che ospiteranno la competizione iridata
2 min
TagsMondiale 2026MessicoInfantino

"Abbiamo piena fiducia nel Messico". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, riguardo all'organizzazione da parte del Messico di alcune partite del Mondiale 2026, nonostante l'ondata di violenza nel Paese legata alla morte del boss del narcotraffico Nemesio 'El Mencho' Oseguera.

La presidente Sheinbaum rassicura i tifosi

Parlando all'Afp a Barranquilla, durante un evento organizzato dalla federazione colombiana, Infantino ha spiegato: "Sono molto tranquillo. Tutto sta andando molto bene, tutto sarà fantastico. Sono in contatto regolare con le autorità locali e monitoro la situazione". La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ieri ha escluso qualsiasi rischio per i tifosi di calcio che raggiungeranno Guadalajara, assicurando che tutte le garanzie di sicurezza saranno garantite.

Amichevole Messico-Portogallo, il ct Aguirre "Tutto sta procedendo secondo i piani"

Il Messico, oltre a quattro partite dei Mondiali, ospiterà i playoff di marzo per determinare le ultime due delle 48 squadre qualificate ed alcune amichevoli, tra cui una tra la nazionale di casa e il Portogallo, il 28 marzo. In proposito, il ct, Javier Aguirre, ha a sua volta espresso fiducia: "Tutto sta procedendo secondo i piani per quanto riguarda il regolare svolgimento della partita".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Tutto sul Mondiale 2026Fonseca: "No al Mondiale negli Usa"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS