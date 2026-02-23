Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Rivoluzione Fifa, in arrivo una nuova regola per le perdite di tempo

La novità potrebbe essere approvata il prossimo 28 febbraio nel corso l'assemblea generale annuale dell'IFAB
Fifa calcio ifab

Come contrastare le interruzioni di gioco e le perdite di tempo? Ai giocatori sottoposti a cure per un infortunio potrebbe essere richiesto di rimanere fuori dal campo per un minuto. Secondo la BBC, la FIFA ha preso in considerazione questa miura, che dovrebbe essere approvata durante l'assemblea generale annuale dell'IFAB, in programma sabato 28 febbraio.

Fifa, lo studio costante di nuove regole per migliorare competitività ed equità del calcio

Ogni anno, la FIFA valuta nuove regole per migliorare la competitività e l'equità del calcio. A volte si tratta di nuove regole che, in consultazione con l'IFAB, vengono elaborate per gli anni successivi. E secondo la BBC, l'organo di governo del calcio mondiale ha preso in considerazione questa innovazione riguardante i giocatori infortunati.

