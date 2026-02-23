Rivoluzione Fifa, in arrivo una nuova regola per le perdite di tempo
Come contrastare le interruzioni di gioco e le perdite di tempo? Ai giocatori sottoposti a cure per un infortunio potrebbe essere richiesto di rimanere fuori dal campo per un minuto. Secondo la BBC, la FIFA ha preso in considerazione questa miura, che dovrebbe essere approvata durante l'assemblea generale annuale dell'IFAB, in programma sabato 28 febbraio.
Fifa, lo studio costante di nuove regole per migliorare competitività ed equità del calcio
Ogni anno, la FIFA valuta nuove regole per migliorare la competitività e l'equità del calcio. A volte si tratta di nuove regole che, in consultazione con l'IFAB, vengono elaborate per gli anni successivi. E secondo la BBC, l'organo di governo del calcio mondiale ha preso in considerazione questa innovazione riguardante i giocatori infortunati.