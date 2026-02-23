Come contrastare le interruzioni di gioco e le perdite di tempo? Ai giocatori sottoposti a cure per un infortunio potrebbe essere richiesto di rimanere fuori dal campo per un minuto . Secondo la BBC, la FIFA ha preso in considerazione questa miura, che dovrebbe essere approvata durante l'assemblea generale annuale dell' IFAB , in programma sabato 28 febbraio.

Fifa, lo studio costante di nuove regole per migliorare competitività ed equità del calcio

Ogni anno, la FIFA valuta nuove regole per migliorare la competitività e l'equità del calcio. A volte si tratta di nuove regole che, in consultazione con l'IFAB, vengono elaborate per gli anni successivi. E secondo la BBC, l'organo di governo del calcio mondiale ha preso in considerazione questa innovazione riguardante i giocatori infortunati.