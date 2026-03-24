Makkelie sarà l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord: i precedenti e quei tre gol annullati a Morata con la Juve…

I precedenti con l'Italia e l'ultimo incrocio nel segno di Zaccagni

Riflettori puntati sui precedenti che Makkelie vanta con la Nazionale: sono quattro e l'Italia non ha mai perso con lui alla direzione di gara. La prima volta risale addirittura a dieci anni fa, quando gli Azzurri riuscirono a battere a domicilio la Macedonia del Nord con il punteggio di 3-2. Decisivi, in quell'occasione, il gol di Andrea Belotti e la doppietta di Ciro Immobile. Si trattava del girone di qualificazione al Mondiale russo del 2018. Poi, ad un anno dalla figuraccia con la Svezia a San Siro, lo 0-0 contro il Portogallo in Nations League, fino ad arrivare al terzo incrocio del 2021, nella partita d'esordio dell'Europeo vinto dalla Nazionale di Roberto Mancini: 3-0 firmato dall'autorete di Demiral e dai gol del tandem Immobile-Insigne. L'ultimo, invece, risale al giugno 2024, con l'Italia capace di conquistare in extremis il pass per la fase ad eliminazione diretta di Euro 2024: 1-1 con la Croazia, con il tiro a giro di Zaccagni sullo splendido assist di Calafiori, in risposta alla rete di Luka Modric. In quella circostanza, Makkelie assegnò un penalty alla selezione croata, prima sbagliato e poi ribadito in rete dal fuoriclasse ex Real Madrid.