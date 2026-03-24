Makkelie sarà l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord: i precedenti e quei tre gol annullati a Morata con la Juve…
Sarà l'olandese Danny Makkelie l'arbitro dell'attesissimo confronto tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale playoff valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Fischietto esperto per la sfida in gara unica in programma giovedì a Bergamo alle ore 20:45: l'ultimo incrocio con gli Azzurri risale alla partita pareggiata allo scadere con la Croazia ad Euro 2024.
Italia-Irlanda del Nord, arbitra l'olandese Makkelie
Toccherà a Danny Makkelie dirigere l'incontro di giovedì tra Italia e Irlanda del Nord, con gli uomini di Gennaro Gattuso che si giocano il pass per la finale playoff che ospiterà anche la vincente di Galles-Bosnia. Il direttore di gara olandese, in occasione della sfida di giovedì, sarà coadiuvato in campo dai connazionali Steegstra e de Vries, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato allo spagnolo Gil Manzano. In sala Var, altri due olandesi del calibro di van Boekel e Manschot, che andranno a completare la squadra arbitrale. Fischio d'inizio alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo.
I precedenti con l'Italia e l'ultimo incrocio nel segno di Zaccagni
Riflettori puntati sui precedenti che Makkelie vanta con la Nazionale: sono quattro e l'Italia non ha mai perso con lui alla direzione di gara. La prima volta risale addirittura a dieci anni fa, quando gli Azzurri riuscirono a battere a domicilio la Macedonia del Nord con il punteggio di 3-2. Decisivi, in quell'occasione, il gol di Andrea Belotti e la doppietta di Ciro Immobile. Si trattava del girone di qualificazione al Mondiale russo del 2018. Poi, ad un anno dalla figuraccia con la Svezia a San Siro, lo 0-0 contro il Portogallo in Nations League, fino ad arrivare al terzo incrocio del 2021, nella partita d'esordio dell'Europeo vinto dalla Nazionale di Roberto Mancini: 3-0 firmato dall'autorete di Demiral e dai gol del tandem Immobile-Insigne. L'ultimo, invece, risale al giugno 2024, con l'Italia capace di conquistare in extremis il pass per la fase ad eliminazione diretta di Euro 2024: 1-1 con la Croazia, con il tiro a giro di Zaccagni sullo splendido assist di Calafiori, in risposta alla rete di Luka Modric. In quella circostanza, Makkelie assegnò un penalty alla selezione croata, prima sbagliato e poi ribadito in rete dal fuoriclasse ex Real Madrid.
Makkelie, quei tre gol annullati a Morata in Juve-Barcellona
Tra gli arbitri più apprezzati dalla UEFA, Danny Makkelie non ha sempre vissuto serate indimenticabili nell'arco della sua carriera. Qualche problema in patria per un rigore concesso all'Ajax contro l'Utrecht, che fece infuriare i tifosi del PSV nel 2016, ma anche tanta sfortuna negli incroci con le squadre italiane di club: dalla finale di Europa League persa dall'Inter contro il Siviglia (3-2) ai tre gol annullati ad Alvaro Morata in un Juve-Barcellona del 28 ottobre 2020. Una sfida, quella valida per la fase a gironi della Champions League 2020/21, terminata sul punteggio di 2-0 per i blaugrana, con i gol di Dembelé e Messi a decidere la contesa. Nessun errore, ma solo una triste coincidenza per l'undici bianconero e per il centravanti spagnolo, fermato più volte dalla bandierina dell'assistente.
Sarà l'olandese Danny Makkelie l'arbitro dell'attesissimo confronto tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale playoff valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Fischietto esperto per la sfida in gara unica in programma giovedì a Bergamo alle ore 20:45: l'ultimo incrocio con gli Azzurri risale alla partita pareggiata allo scadere con la Croazia ad Euro 2024.
Italia-Irlanda del Nord, arbitra l'olandese Makkelie
Toccherà a Danny Makkelie dirigere l'incontro di giovedì tra Italia e Irlanda del Nord, con gli uomini di Gennaro Gattuso che si giocano il pass per la finale playoff che ospiterà anche la vincente di Galles-Bosnia. Il direttore di gara olandese, in occasione della sfida di giovedì, sarà coadiuvato in campo dai connazionali Steegstra e de Vries, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato allo spagnolo Gil Manzano. In sala Var, altri due olandesi del calibro di van Boekel e Manschot, che andranno a completare la squadra arbitrale. Fischio d'inizio alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo.