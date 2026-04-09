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Mondiali 2026, la FIFA sceglie gli arbitri: c'è un italiano e anche Taylor

Non ci sarà la Nazionale ma non mancheranno i direttori di gara azzurri: designati anche Marco Di Bello, tra i varisti, e gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni
3 min
TagsMondiali 2026Arbitri MondialeMariani

Sono 52 i direttori di gara designati per dirigere le sfide dei Mondiali 2026 in programma la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Messico: 15 dall'Europa (UEFA), 16 dal Sudamerica (CONMEBOL), 9 dal Nordamerica(CONCACAF), 8 dell'Asia (AFC), 7 dall'Africa (CAF) e uno dall'Oceania (OFC). Non ci sarà l'Italia, ma ci sarà un arbitro italiano: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, internazionale dal 2019 e promosso a Elite UEFA nello stesso anno. Assieme a lui anche Marco Di Bello, tra i varisti, e gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni

Mondiali 2026, gli arbitri: c'è anche Taylor

Di seguito l'elenco completo con i 52 arbitri scelti dalla FIFA per i Mondiali: Abdulrahman Al Jassim; Khalid Al Turais; Yusuke Araki; Omar Abdulkadir Artan; Pierre Atcho; Ivan Barton; Dahane Beida; Juan Gabriel Benitez; Juan Calderon; Raphael Claus; Ismail Elfath; Espen Eskas; Alireza Faghani; Yael Falcon Perez; Drew Fischer; Cristian Garay; Katia Garcia; Mustapha Ghorbal; Alejandro Hernandez; Dario Herrera; Jalal Jayed; Campbell-Kirk Kawana-Waugh; Istvan Kovacs; Francois Letexier;

Ning Ma; Adham Makhadmeh; Danny Makkelie; Szymon Marciniak; Maurizio Mariani; Hector Said Martinez; Amin Mohamed; Oshane Nation; Glenn Nyberg; Michael Oliver; Omar Al Ali; Kevin Ortega; Tori Penso; Joao Pinheiro; Ramon Abbati; Cesar Ramos; Andres Rojas; Sandro Schaerer; Ilgiz Tantashev; Anthony Taylor; Gustavo Tejera; Facundo Tello; Abongile Tom; Clement Turpin; Jesus Valenzuela; Slavko Vincic; Wilton Sampaio; Felix Zwayer.

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