Mondiali 2026, la FIFA sceglie gli arbitri: c'è un italiano e anche Taylor

Sono 52 i direttori di gara designati per dirigere le sfide dei Mondiali 2026 in programma la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Messico: 15 dall'Europa (UEFA), 16 dal Sudamerica (CONMEBOL), 9 dal Nordamerica(CONCACAF), 8 dell'Asia (AFC), 7 dall'Africa (CAF) e uno dall'Oceania (OFC). Non ci sarà l'Italia, ma ci sarà un arbitro italiano: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, internazionale dal 2019 e promosso a Elite UEFA nello stesso anno. Assieme a lui anche Marco Di Bello, tra i varisti, e gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.