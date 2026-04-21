"L'Iran potrebbe non partecipare ai Mondiali"

Nelle ultime settimane, dopo gli attacchi degli Stati Uniti e del regime sionista contro l’ Iran , sono emersi seri dubbi sulla partecipazione della nazionale iraniana alla Coppa del Mondo . Più volte i responsabili hanno parlato della possibilità di non prendere parte al torneo. In questo contesto è stata anche proposta la richiesta di cambiare la sede delle partite e trasferire le gare dell’Iran in Messico , ma FIFA ha rifiutato questa richiesta .

Iran, mini-ritiro a Teheran. Il ministro Donyamali: "Mondiali? La decisione finale spetta al governo"

Nel frattempo, da ieri è iniziato a Teheran un mini-ritiro della nazionale iraniana con i giocatori interni, e i programmi di preparazione per il Mondiale sono entrati in una fase più seria. Oggi Ahmad Donyamali, ministro dello Sport e della Gioventù, ha parlato degli ultimi piani e delle incertezze legate alla partecipazione.

Donyamali ha dichiarato: "Il nostro compito è preparare la squadra e organizzare ritiri e allenamenti. Considerando la situazione, la decisione finale spetta al governo. È previsto che il 21 Ordibehesht (maggio) i giocatori vadano in un ritiro vicino al paese, dove resteranno per 7-8 giorni. Se le condizioni saranno tali da garantire la sicurezza dei nostri ragazzi e se il paese ospitante smetterà le sue provocazioni, parteciperemo al Mondiale."

Ha aggiunto: "Con questa situazione e queste azioni del paese ospitante, qualsiasi altro paese sarebbe stato privato non solo del Mondiale, ma anche delle Olimpiadi tra due anni. Purtroppo le istituzioni internazionali restano in silenzio di fronte a questi eventi, e noi cerchiamo, attraverso la diplomazia sportiva, almeno di ottenere una condanna."

Donyamali: "La nostra priorità è la competizione"

Donyamali ha sottolineato: "Spero che lo sport sia prima di tutto al servizio del campo. La nostra priorità ora è la competizione. Poi cercheremo, sia in Asia che a livello mondiale, di preparare le diverse discipline per portare onore all’Iran, alzare la bandiera e rendere felice il nostro popolo."

Alla fine ha detto: "Abbiamo discusso della situazione della nazionale e abbiamo creato un comitato. Oggi abbiamo anche una riunione su questo tema. Stiamo seguendo i nostri doveri legali e dobbiamo essere pronti. Forse la decisione sarà di non partecipare al Mondiale, ma se andremo, dobbiamo essere pronti per una presenza forte. Ancora una volta, la decisione dipenderà dalle condizioni e sarà presa dal governo e probabilmente dal Consiglio di Sicurezza Nazionale."