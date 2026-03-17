Iran ai Mondiali? Sì, ma a una condizione: ecco di cosa si tratta

"Dopo le parole di Trump non andremo in America". C'è un ma...

L’ipotesi sul tavolo è quella di spostare le gare della fase a gironi, inizialmente previste negli Stati Uniti, verso il Messico, uno dei tre Paesi ospitanti insieme a Canada e USA. A chiarire la posizione è stato il presidente della federazione iraniana Mehdi Taj, che in una dichiarazione diffusa tramite l’account X dell’ambasciata ha sottolineato le criticità attuali: "Donald Trump ha dichiarato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della nazionale iraniana, e certamente noi non andremo in America".