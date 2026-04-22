La Germania perde Gnabry per i Mondiali: "Il mio sogno è finito"

Gnabry salta il Mondiale, tegola per la Germania

Fresco campione di Germania con la squadra di Vincent Kompany, Serge Gnabry sarà costretto a saltare il Campionato del Mondo a causa di uno strappo muscolare all'adduttore destro. Sul proprio account Instagram ufficiale, tutta la delusione e l'amarezza del giocatore tedesco, che a 30 anni avrebbe voluto vivere uno dei suoi ultimi Mondiali: "Gli ultimi giorni sono stati difficili. Il Bayern ha ancora molto da giocarsi in questa stagione dopo aver conquistato un altro titolo di Bundesliga questo fine settimana. Per quanto riguarda il sogno dei Mondiali con la Germania, purtroppo è finito. Come il resto del Paese, sosterrò i ragazzi da casa. Ora è il momento di concentrarsi sul recupero e tornare per la preparazione pre-campionato". Un "lungo periodo" di stop, come aveva già anticipato il Bayern Monaco. I media tedeschi, però, hanno parlato di tempi di recupero che vanno dai due ai quattro mesi.