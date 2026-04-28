Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 28 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiali 2026, rivoluzione sui cartellini gialli: cosa cambia nel regolamento

Una scelta presa per evitare squalifiche nelle fasi decisive del torneo: di cosa si tratta
2 min
TagsMondiali 2026calcio

In vista dei prossimi Mondiali, la FIFA è pronta a introdurre una modifica regolamentare sui cartellini gialli. La novità, che sarà discussa e approvata dal Consiglio FIFA riunito a Vancouver, riguarda l’azzeramento delle ammonizioni in due momenti chiave del torneo.

Novità ai Mondiali: ecco quando si azzereranno i cartellini

Nel dettaglio, i cartellini gialli ricevuti durante la fase a gironi verranno cancellati al termine delle prime tre partite. Lo stesso accadrà successivamente dopo i quarti di finale, eliminando quindi anche le ammonizioni accumulate tra sedicesimi, ottavi e quarti.

 

Limitare le squalidiche nella fasi decisive del torneo

L’obiettivo della modifica è limitare il rischio di squalifiche nelle fasi decisive della competizione, soprattutto alla luce del nuovo format a 48 squadre, che prevede un turno in più nel percorso verso le semifinali. Tra le opzioni valutate c’era anche quella di aumentare il numero di ammonizioni necessarie per far scattare la squalifica, ma la FIFA ha scelto invece la strada dell’azzeramento progressivo dei cartellini.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

La Germania perde Gnabry per i MondialiItalia ripescata? Chiusa ogni possibilità

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS