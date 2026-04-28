Mondiali 2026, rivoluzione sui cartellini gialli: cosa cambia nel regolamento
In vista dei prossimi Mondiali, la FIFA è pronta a introdurre una modifica regolamentare sui cartellini gialli. La novità, che sarà discussa e approvata dal Consiglio FIFA riunito a Vancouver, riguarda l’azzeramento delle ammonizioni in due momenti chiave del torneo.
Novità ai Mondiali: ecco quando si azzereranno i cartellini
Nel dettaglio, i cartellini gialli ricevuti durante la fase a gironi verranno cancellati al termine delle prime tre partite. Lo stesso accadrà successivamente dopo i quarti di finale, eliminando quindi anche le ammonizioni accumulate tra sedicesimi, ottavi e quarti.
Limitare le squalidiche nella fasi decisive del torneo
L’obiettivo della modifica è limitare il rischio di squalifiche nelle fasi decisive della competizione, soprattutto alla luce del nuovo format a 48 squadre, che prevede un turno in più nel percorso verso le semifinali. Tra le opzioni valutate c’era anche quella di aumentare il numero di ammonizioni necessarie per far scattare la squalifica, ma la FIFA ha scelto invece la strada dell’azzeramento progressivo dei cartellini.