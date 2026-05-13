Mondiali 2026, la nuova posizione della Fifa per le trattenute e le "risse" in area di rigore: cosa potrebbe cambiare

Occhio alle spinte e alle trattenute in area di rigore. La Fifa sta valutando un rafforzamento dei poteri arbitrali in vista dei prossimi Mondiali per contrastare le trattenute e le "risse" in area di rigore, in particolare sulle palle inattive. L'obiettivo è quello di garantire maggiore ordine nelle situazioni più caotiche, con una linea più dura già comunicata agli allenatori delle 48 nazionali partecipanti. Lo riferisce il The Times, secondo cui i responsabili arbitrali stanno anche discutendo la possibilità di sanzionare in modo più incisivo le squadre che ricorrono a blocchi e trattenute prima dei calci d'angolo o dei calci di punizione.