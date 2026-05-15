Mondiali 2026, i convocati della Costa d'Avorio: N'Dicka e Bonny nella lista

Prosegue l'avvicinamento ai prossimi Mondiali . Nella giornata odierna è stato reso ufficialmente noto l'elenco dei calciatori convocati della Costa d'Avorio per la kermesse organizzata dalla FIFA negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, dall'11 giugno al 19 luglio. Il ct Emerse Faé si affiderà ancora una volta all'esperienza del romanista Evan N'Dicka , ma ha scelto di portare con sé anche l'atalantino Kossounou e l'interista Bonny.

Mondiali 2026, i convocati della Costa d'Avorio: tre "italiani" in lista

N'Dicka si conferma uno dei leader della Costa d'Avorio, mentre è la prima grande occasione per Bonny, che vanta due presenze con la nazionale francese Under 21 e poche settimane fa ha espresso il desiderio di giocare per il Paese dei suoi genitori. Campione d'Italia con l'Inter, squadra a cui si è unito la scorsa estate, l'ex Parma ha disputato 46 partite in tutte le competizioni in questa stagione, realizzando 7 gol e mettendo a referto 8 assist.

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati della Costa d'Avorio per i Mondiali 2026:

Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Difensori: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomandé (Sporting), Guela Doué (Strasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N'Dicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Centrocampisti: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al-Ahli), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michaël Seri (Maribor).

Attaccanti: Simon Adingra (Monaco), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomandé (Lipsia), Oumar Diakité (Cercle Bruges), Evann Guessand (Crystal Palace), Ange-Yoan Bonny (Inter), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza), Nicolas Pepe (Villarreal).