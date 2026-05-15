Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 15 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiali 2026, i convocati della Costa d'Avorio: N'Dicka e Bonny nella lista

L'elenco dei calciatori che comporranno la squadra a disposizione del ct Emerse Faé, inserita nel gruppo E insieme a Germania, Curaçao ed Ecuador
3 min
TagsMondiali 2026Costa d'Avorion'dicka

Prosegue l'avvicinamento ai prossimi Mondiali. Nella giornata odierna è stato reso ufficialmente noto l'elenco dei calciatori convocati della Costa d'Avorio per la kermesse organizzata dalla FIFA negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, dall'11 giugno al 19 luglio. Il ct Emerse Faé si affiderà ancora una volta all'esperienza del romanista Evan N'Dicka, ma ha scelto di portare con sé anche l'atalantino Kossounou e l'interista Bonny.

 

Mondiali 2026, i convocati della Costa d'Avorio: tre "italiani" in lista

N'Dicka si conferma uno dei leader della Costa d'Avorio, mentre è la prima grande occasione per Bonny, che vanta due presenze con la nazionale francese Under 21 e poche settimane fa ha espresso il desiderio di giocare per il Paese dei suoi genitori. Campione d'Italia con l'Inter, squadra a cui si è unito la scorsa estate, l'ex Parma ha disputato 46 partite in tutte le competizioni in questa stagione, realizzando 7 gol e mettendo a referto 8 assist.

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati della Costa d'Avorio per i Mondiali 2026:

Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Difensori: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomandé (Sporting), Guela Doué (Strasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N'Dicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Centrocampisti: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al-Ahli), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michaël Seri (Maribor).

Attaccanti: Simon Adingra (Monaco), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomandé (Lipsia), Oumar Diakité (Cercle Bruges), Evann Guessand (Crystal Palace), Ange-Yoan Bonny (Inter), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza), Nicolas Pepe (Villarreal).

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Houston pronta per i MondialiMondiali, i convocati della Francia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS