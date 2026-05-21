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Maguire escluso dai convocati dall'Inghilterra: "Profondamente deluso, sono sconvolto"

Il difensore del Manchester United si è sfogato sui social dopo la scelta del ct Tuchel
2 min
TagsMaguireInghilterraManchester United

Clamorosa esclusione in casa Inghilterra in vista dei prossimi Mondiali. Harry Maguire, colonna difensiva del Manchester United, ha ufficializzato la sua assenza dalla lista dei convocati che il commissario tecnico Thomas Tuchel comunicherà nelle prossime ora. Secondo quanto riportato dalla BBC, il ct tedesco avrebbe deciso di rinunciare anche al centrale del Milan, Fikayo Tomori.

Maguire escluso dai convocati dall'Inghilterra: il suo messaggio sui social

Il difensore dei Red Devils ha affidato ai social tutta la sua amarezza con un lungo sfogo su Instagram: "Sotto shock e profondamente deluso. Ero convinto di poter dare un contributo importante alla mia nazionale dopo la stagione che ho disputato. Sono sconvolto e profondamente deluso per questa decisione. Auguro il meglio a tutti i giocatori".

 

Il girone dell'Inghilterra

Gli inglesi, attesi a giugno dagli ultimi collaudi amichevoli contro Nuova Zelanda e Costa Rica, sono stati sorteggiati nel Gruppo L della fase finale del torneo, dove incroceranno Croazia, Ghana e Panama.

 

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