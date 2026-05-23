Finale Mondiali 2026, la profezia dei Simpson fa impazzire i social

A Springfield ci sarebbero già arrivati quasi trent’anni fa. Mentre il conto alla rovescia per i Mondiali del 2026 è iniziato, sui social è esplosa una teoria che sta facendo impazzire tifosi e appassionati: I Simpson avrebbero previsto la finale del torneo. Quella tra Messico e Portogallo . La scena incriminata arriva dall’episodio La famiglia Cartridge, andato in onda nel 1997. In una breve sequenza compare infatti una sfida tra le due nazionali, presentata come la partita destinata a decretare “la migliore nazione del mondo”. Una gag di pochi secondi che oggi, a poche settimane dall’inizio della Coppa del Mondo, è diventata virale su TikTok, X e Instagram. In realtà la stessa profezia era venuta a galla già nel 2018 , in occasione dei Mondiali in Russia. All'epoca la finale fu decisamente diversa: Francia-Croazia, con la vittoria dei primi guidati da Deschamps. Questa volta ci sarebbe però un dettaglio a fare la differenza e ad alimentare la suggestione, ovvero il contesto del torneo. Il Messico è uno dei Paesi ospitanti della competizione insieme a Stati Uniti e Canada e può contare sull’entusiasmo del pubblico di casa. Il Portogallo, invece, sogna l’ultimo grande assalto con Cristiano Ronaldo , pronto a disputare quello che potrebbe essere il suo sesto e ultimo Mondiale a 41 anni.

Da Trump alla finale Mondiale, il mito delle profezie dei Simpson

Negli anni la serie creata da Matt Groening si è costruita una fama quasi mistica. Con oltre 800 episodi e 37 stagioni, I Simpson sono stati spesso associati a eventi realmente accaduti dopo la messa in onda degli episodi. Il caso più famoso resta quello della presidenza di Donald Trump, citata nella serie molti anni prima della sua elezione alla Casa Bianca. Ma nel tempo i fan hanno collegato Springfield anche allo scandalo Volkswagen, alla pandemia e persino ad alcune innovazioni tecnologiche diventate realtà. Per questo motivo la teoria su Messico-Portogallo ha trovato terreno fertile. In rete c’è chi è convinto che la finale del 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey sia già scritta e che i Simpson abbiano semplicemente lanciato l’ennesimo indizio nascosto.

Coincidenza o segnale? I tifosi sognano già

Dietro il mito resta anche una spiegazione molto più razionale. Molte delle presunte profezie dei Simpson sono nate da interpretazioni forzate, immagini modificate o semplici coincidenze diventate virali anni dopo. Nel caso di Messico-Portogallo, la scena esiste davvero ed è stata trasmessa nel 1997, ma questo non basta a trasformarla in una previsione concreta. Dopo oltre tre decenni di episodi e centinaia di situazioni raccontate, è inevitabile che alcuni riferimenti possano sembrare incredibilmente vicini alla realtà. Eppure il calcio vive anche di superstizione e suggestioni. Così, mentre le nazionali si preparano, i tifosi continuano a condividere quella clip come se fosse un segnale del destino. Se davvero Messico e Portogallo dovessero ritrovarsi faccia a faccia nella finale del Mondiale 2026, il mito dei Simpson raggiungerebbe un nuovo livello. In caso contrario, Springfield aspetterà semplicemente la prossima profezia pronta a diventare virale.