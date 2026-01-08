Le profezie dei Simpson per il 2026: alcune si sono già avverate

Le profezie dei Simpson che si sono avverate

Nel tempo, agli episodi della famiglia gialla sono stati attribuiti riferimenti a momenti chiave della storia recente: dall’elezione di Joe Biden e Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, alla trasformazione di Twitter in X, fino all’esibizione di Lady Gaga al Super Bowl e alla diffusione del Covid-19. Senza dimenticare il blackout in Spagna di quasi un anno fa. Coincidenze, suggestioni o semplice capacità di leggere in anticipo le tendenze del presente: il dibattito resta aperto. Ora l’attenzione degli appassionati si sposta sul 2026. Alcune trame della serie, rilette alla luce dell’attualità, evocano scenari tutt’altro che rassicuranti: il rischio di una Terza Guerra Mondiale, l’emergere di una nuova e potente super-influenza, il ruolo sempre più pervasivo dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Non tutte queste ipotesi sono legate a date precise all’interno degli episodi, ma gli osservatori più attenti vi hanno individuato possibili collegamenti con sviluppi recenti della politica, della tecnologia e della scienza. Il Daily Mail ha esaminato gli episodi dei Simpson che potrebbero preannunciare un anno molto interessante.

L'intelligenza artificiale prende il sopravvento

In un episodio del 2012 dei Simpson intitolato Them, Robot, l'intelligenza artificiale diventa più potente e prende il posto degli abitanti di Springfield, la città in cui è ambientata la serie. Nella stagione 23, il signor Burns sostituisce la maggior parte dei dipendenti dello stabilimento con dei robot, che finiscono per rivoltarsi contro di lui prima che i dipendenti che aveva licenziato vengano in suo soccorso. Negli ultimi mesi, sempre più persone hanno adottato l'intelligenza artificiale, da ChatGPT a Google Gemini, per risolvere e gestire qualsiasi questione, dalle diete agli allenamenti, fino alla terapia.

Turismo spaziale

Nell'episodio del 1994 intitolato Deep Space Homer, Homer viaggia nello spazio, presagendo l'ascesa dei viaggi spaziali per la popolazione generale. In questo episodio della quinta stagione, Homer viene scelto dalla NASA per andare nello spazio con l'astronauta Buzz Aldrin nel tentativo di rendere i viaggi spaziali più attraenti per l'uomo medio. Nella vita reale, nel 2025, un equipaggio tutto al femminile, tra cui la famosa cantante Katy Perry, ha effettuato un breve viaggio nello spazio a bordo del razzo New Shepard della Blue Origin nell'ambito di un volo turistico di prova, il che suggerisce che nel 2026 il turismo spaziale potrebbe diventare realtà, proprio come è accaduto nell'episodio dei Simpson.

Una nuova superinfluenza

In diversi Stati degli Usa si sta registrando un aumento significativo dei casi legati a un nuovo ceppo di super-influenza. Un contesto che invita alla prudenza e che riporta alla memoria una delle celebri previsioni dei Simpson, capaci di raccontare una crisi sanitaria già oltre trent’anni fa, soffermandosi soprattutto sulle sue ricadute sociali. Nel 1993, nell’episodio Marge in Chains, un virus immaginario arriva dal Giappone a Springfield nascosto all’interno di casse di spedizione. La trama non si limita alla diffusione del contagio, ma mette in scena il clima di paura collettiva e il conseguente collasso dell’ordine pubblico, con la popolazione in rivolta alla ricerca di una cura, individuata ironicamente nei dolci preparati da Marge. Un episodio tornato alla ribalta anche durante la pandemia di Covid-19.

La tecnologia intelligente nelle case

La tecnologia e il suo inarrestabile progresso sono un tema interessante quando si analizza l'arco narrativo della serie tv. Ad esempio, un episodio del 2001 mostrava la famiglia Simpson vivere in una "casa intelligente" a comando vocale che si rivelava minacciosa. Ormai una realtà per tante persone. Nel 2026 non è difficile trovare frigoriferi intelligenti e dispositivi come Alexa a cui è possibile chiedere di accendere e spegnere le luci.

Disastri ambientali

Le crisi ambientali sono emerse più volte nel corso della storia dei Simpson. In un episodio del 1992 una violenta bufera di neve colpisce Springfield, mentre ne I Simpson-Il film, la città subisce un disastro ecologico causato da rifiuti tossici scaricati in un lago. Nel 2025 si sono verificati diversi disastri ambientali in tutto il mondo e molti temono per il nuovo anno.

Terza Guerra Mondiale

Con il recente arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro, alcuni temono che il pianeta possa precipitare verso la Terza Guerra Mondiale. C'è un episodio dei Simpson per questo, anzi, ce ne sono diversi. C'è un cortometraggio del 1987 in cui Homer pensa che la Terza Guerra Mondiale sia iniziata, poi un episodio del 1995 che faceva riferimento a un conflitto futuro simile, mentre "Grazie a Dio, è il giorno del giudizio" del 2005 esaltava i timori dell'apocalisse.