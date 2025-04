Katy Perry, la prima cantante a viaggiare nello spazio: programma e dove seguire in diretta la storica missione

Katy Perry entra nella storia diventando la prima cantante a viaggiare nello spazio nell'ambito della missione NS-31 della Blue Origin . La spedizione non solo segnerà una svolta nell'esplorazione spaziale ma sarà anche il primo equipaggio composto interamente da donne dagli anni Sessanta. Ci sono Lauren Sanchez, la fidanzata e futura moglie di Jess Bezos , ma anche la conduttrice tv Gayle King , la produttrice cinematografica Kerianne Flynn , l'attivista per i diritti civili Amanda Nguyen e l'ingegnera aerospaziale Aisha Bowe . La partenza dal sito Texas è prevista alle 8:30 (ora locale) , ma l'orario potrebbe cambiare a seconda delle condizioni meteorologiche. Il volo suborbitale dovrebbe durare poco più di 10 minuti e raggiungere un'altitudine di 100 chilometri, portando le sei passeggere appena sopra la linea di Kármán, un confine invisibile tra l'atmosfera terrestre e lo Spazio. L'equipaggio di Blue Origin ha la possibilità di sganciarsi brevemente e fluttuare in assenza di gravità prima di tornare nel deserto del Texas con un atterraggio assistito da paracadute.

Dove seguire la spedizione di Katy Perry nello spazio

Il lancio della missione NS-31, previsto per lunedì 14 aprile, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web ufficiale di Blue Origin e sulle piattaforme digitali: è prevista una copertura totale, dai preparativi fino all'atterraggio. Oltre alla narrazione tecnica e alle testimonianze in tempo reale, la live consentirà agli spettatori di vivere da casa questo evento senza precedenti nella storia della musica, della scienza e dell'emancipazione femminile. La missione NS-31 è la prima della Blue Origin, la compagnia spaziale di Jeff Bezos , ad essere composta esclusivamente da donne, un fatto che non si verificava dai tempi dello storico volo di Valentina Tereshkova nel 1963. La giornalista Lauren Sanchez , fidanzata di Bezos, è incaricata di guidare questo equipaggio pionieristico che sfida i limiti della rappresentanza femminile nella scienza e nella tecnologia. A disegnare le tute dell'equipaggio è stata Lady Bezos con l'aiuto degli stilisti Fernando Garcia e Laura Kim, i direttori creativi di Oscar de la Renta.

La preparazione di Katy Perry

Il viaggio spaziale durerà solo 11 minuti ma l'impatto sarà storico e durerà per le generazioni a venire, secondo Katy Perry. La cantante, che si è allenata in Ontario, California, ha sottolineato in un'intervista all'Associated Press che questo viaggio ha uno scopo più profondo: "Ogni giorno mi dico: 'Sei coraggiosa, sei audace, stai facendo questo per la prossima generazione'". La compagna di Orlando Bloom ha anche letto testi del famoso astronomo Carl Sagan e di altri scienziati per comprendere meglio la dimensione tecnologica del viaggio. La 40enne ha anche riconosciuto che la maternità ha intensificato la sua forza interiore, qualcosa che ora canalizza come parte di questa esperienza trasformativa. "Utilizzo quella divinità femminile con cui sono nata e che ho sicuramente risvegliato quando ho avuto mia figlia", ha dichiarato per poi esprimere profonda gratitudine per aver fatto parte di questo gruppo pionieristico: "Mi sento molto onorata di essere stata inclusa in questo incredibile gruppo di donne".