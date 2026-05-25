Mondiali 2026, Shakira convince Messi a fare quello che si è sempre "rifiutato" di fare

Un nuovo dettaglio ha acceso i social e trasformato il nuovo inno dei Mondiali 2026 in un fenomeno virale globale: Leo Messi che parla in inglese davanti alle telecamere. Un evento rarissimo, quasi storico per i tifosi del fuoriclasse argentino, da sempre restio a esprimersi pubblicamente in una lingua diversa dallo spagnolo. È accaduto nel videoclip di Dai Dai , la nuova canzone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026 interpretata da Shakira insieme al rapper nigeriano Burna Boy. Il brano accompagnerà il torneo che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Nel video compaiono alcune delle più grandi stelle del calcio mondiale. L’apertura è affidata a Kylian Mbappé , che pronuncia la frase: "Shakira, siamo pronti". Poi si alternano campioni come Harry Kane, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Jamal Musiala e altri protagonisti del calcio internazionale. Ma il momento che ha davvero monopolizzato l’attenzione arriva quando Messi compare in scena e, in inglese, dice semplicemente: “We are ready”. Poche parole sufficienti però a generare migliaia di commenti online e a diventare immediatamente materiale perfetto per meme e ironie sui social network.

Il "miracolo" di Shakira e la reazione virale dei social

Per molti fan, il fatto che Messi abbia parlato in inglese rappresenta quasi un piccolo evento. Nel corso della sua carriera, infatti, il capitano dell’Argentina ha sempre preferito evitare interviste o apparizioni pubbliche in altre lingue, anche durante gli anni trascorsi al Paris Saint-Germain o nei frequenti eventi internazionali. Da qui il tono ironico con cui il web ha accolto il videoclip di Shakira. “Messi che parla inglese prima di GTA 6”, hanno scritto migliaia di utenti sui social, trasformando immediatamente la scena in un tormentone globale. Altri hanno scherzato definendo la cantante colombiana “l’unica persona al mondo capace di convincere Messi a parlare inglese”. Per Shakira non si tratta della prima esperienza legata ai Mondiali. La cantante è ormai una vera icona musicale della competizione calcistica più importante al mondo. Nel 2010 firmò Waka Waka (This Time for Africa), diventata uno dei brani sportivi più celebri di sempre, mentre nel 2014 partecipò con La La La ai Mondiali brasiliani. Anche in quelle occasioni comparve Messi, consolidando un legame simbolico tra la popstar colombiana e il fuoriclasse argentino. Ma stavolta l’effetto sorpresa è stato decisamente superiore.

Dai Dai, la nuova canzone dei Mondiali 2026

Il videoclip di Dai Dai non punta soltanto sulle superstar del calcio e della musica. Al centro del progetto c’è anche un forte messaggio di inclusione e multiculturalità, tema che accompagnerà il primo Mondiale a 48 squadre della storia. Nel video compaiono infatti anche i bambini della Ghetto Kids Foundation, realtà no profit di Kampala che utilizza musica e danza per aiutare bambini orfani e vulnerabili. Una presenza simbolica che rafforza il messaggio di unità e fratellanza tra culture diverse. La canzone rende inoltre omaggio ad alcune leggende assolute del calcio mondiale, da Diego Armando Maradona a Pelé, passando per Paolo Maldini, David Beckham e Andrés Iniesta. Con Dai Dai, Shakira conferma ancora il proprio ruolo di voce simbolica dei Mondiali moderni. E questa volta, oltre a conquistare il pubblico con ritmo e spettacolo, è riuscita anche in quella che per molti tifosi sembrava un’impresa impossibile: far parlare Messi in inglese.