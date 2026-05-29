Caos biglietti al Mondiale: scatta l'indagine sui prezzi della Fifa

La Fifa nel mirino dei procuratori di New York e New Jersey per il caro Mondiali. Dopo le denunce dei tifosi , le procure dei due stati che ospiteranno la finale della Coppa del Mondo hanno deciso di lanciare un’indagine per fare chiarezza sulle politiche adottate per stabilire i prezzi dei biglietti . "La Fifa ha trasformato l’acquisto di un ticket per i Mondiali in un percorso a ostacoli, fatto di confusione e prezzi proibitivi", ha denunciato la procuratrice del New Jersey Jennifer Davenport. "Nessuno dovrebbe essere manipolato, i tifosi devono potersi fidare che i biglietti che acquistano sono esattamente quelli che riceveranno", le ha fatto eco Letitia James, procuratrice di New York.

I prezzi stellari dei biglietti con le nuove categorie

L’inchiesta è stata avviata dopo le denunce di alcuni tifosi: come hanno spiegato le procuratrici, per la fase iniziale della vendita le mappe dei posti della Fifa suddividevano gli stadi in quattro zone, dalla categoria 1 con i posti più ambiti alla categoria 4. Dopo che molti tifosi avevano già acquistato i biglietti, la Fifa ha però creato delle nuove zone, le “Front categories” in cui erano raccolti i posti migliori all’interno di ciascuna categoria e con prezzi decisamente maggiori. Chi aveva già acquistato i biglietti è rimasto escluso dalla nuova disposizione e si è dovuto accontentare di posti meno ambiti. A questo si aggiungono i prezzi stellari dei biglietti, rivenduti fino a 2 milioni di dollari (oltre 1 milione e 700mila euro) per la finale al MetLife Stadium.