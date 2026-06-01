Amichevoli pre-Mondiali: Turchia, Montella vince anche senza Yildiz. Norvegia trascinata da Nusa

A dieci giorni dall'inizio dei Mondiali , in campo alcune delle nazionali protagoniste della kermesse organizzata dalla FIFA di Gianni Infantino negli Stati Uniti, in Messico e in Canada . Vittorie convincenti in amichevole per la Norvegia di Solbakken, trascinata dall'estro di Nusa , e la Turchia di Vincenzo Montella , nonostante le temporanee assenze di Haaland e Yildiz . Successi anche per Slovacchia e Montenegro .

Amichevoli pre-Mondiali: Norvegia e Turchia non sbagliano, ancora ai box Haaland e Yildiz

La doppietta di Larsen e il gol del solito Nusa, obiettivo di mercato della Roma di Gasperini, consentono alla Norvegia di Solbakken di centrare un'altra vittoria importante all'alba del percorso Mondiale. Svezia ko, complice un primo tempo sontuoso della selezione biancorossa, ancora orfana di Erling Braut Haaland. Sponda gialloblù, non basta la rete nel finale di Isak, capace di rendere solo amara la sconfitta. Bene anche la Turchia di Vincenzo Montella, che rifila un secco 4-0 alla Macedonia del Nord, pur rinunciando inizialmente al talento di Arda Guler (entrato solo al 62') e Kenan Yildiz (preservato). Ottimo avvio della nazionale turca, con Kokcu e Uzun che mettono subito le cose in chiaro nel primo quarto d'ora, spianando la strada ad un successo che vede protagonista anche il numero 9 Gul, a segno al 53', e Baris Alper Yilmaz, in gol al 70'.

Vittorie per Slovacchia e Montenegro

Nelle altre amichevoli in programma nella giornata odierna, arrivano vittoria per Slovacchia e Montenegro, brave a superare rispettivamente Bulgaria e Malta. L'undici del ct Weiss vince in pieno recupero grazie al gol partita di Galcik, dando seguito alla rete in apertura di Haraslin e annullando la marcatura del momentaneo pareggio di Mbong. Alla selezione montenegrina, invece, basta il sigillo di Sekulic per battere la nazionale bulgara in trasferta.