Mondiali 2026, caos a Città del Messico: proteste e blocchi stradali a pochi giorni dalla partita inaugurale

A una sola settimana dall'inizio dei Mondiali di calcio 2026, Città del Messico continua a fare i conti con pesanti disagi causati da proteste, chiusure stradali e cantieri ancora aperti. La capitale messicana, che l'11 giugno ospiterà la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica nel rinnovato stadio Azteca, è stata nuovamente paralizzata da manifestazioni che hanno coinvolto migliaia di persone. In particolare, insegnanti e giudici in pensione hanno organizzato cortei e blocchi lungo alcune delle principali arterie cittadine, provocando forti rallentamenti al traffico e complicando gli spostamenti quotidiani di milioni di residenti. Le proteste arrivano proprio mentre il Paese si prepara ad accogliere l'attenzione del mondo intero per il via della Coppa del Mondo.