Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiali 2026, caos a Città del Messico: proteste e blocchi stradali a pochi giorni dalla partita inaugurale

Insegnanti e pensionati della magistratura tornano in piazza. I sindacati minacciano nuove manifestazioni anche durante l'apertura del torneo
3 min
TagsMondialiMessico

A una sola settimana dall'inizio dei Mondiali di calcio 2026, Città del Messico continua a fare i conti con pesanti disagi causati da proteste, chiusure stradali e cantieri ancora aperti. La capitale messicana, che l'11 giugno ospiterà la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica nel rinnovato stadio Azteca, è stata nuovamente paralizzata da manifestazioni che hanno coinvolto migliaia di persone. In particolare, insegnanti e giudici in pensione hanno organizzato cortei e blocchi lungo alcune delle principali arterie cittadine, provocando forti rallentamenti al traffico e complicando gli spostamenti quotidiani di milioni di residenti. Le proteste arrivano proprio mentre il Paese si prepara ad accogliere l'attenzione del mondo intero per il via della Coppa del Mondo.

Il pericolo durante il Mondiale

I sindacati hanno chiarito che le mobilitazioni non sono collegate all'evento sportivo, ma riguardano rivendicazioni sociali e lavorative. Tuttavia, i manifestanti hanno avvertito che le azioni potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni qualora il governo della presidente Claudia Sheinbaum non dovesse dare risposte concrete alle richieste avanzate. Al centro della protesta c'è il sindacato degli insegnanti Cnte, che chiede il mantenimento di una promessa elettorale: l'abrogazione della riforma pensionistica del 2007 che ha modificato il sistema previdenziale dei dipendenti pubblici. Tra le richieste figurano inoltre aumenti salariali e maggiori tutele per i lavoratori del settore. I rappresentanti del sindacato non escludono nuove manifestazioni proprio in concomitanza con la partita inaugurale dei Mondiali, uno scenario che rischierebbe di aumentare ulteriormente la pressione sulle autorità locali e sull'organizzazione dell'evento. Nel frattempo, Città del Messico continua a vivere giornate difficili, divisa tra i preparativi per la grande festa del calcio e le tensioni sociali che agitano il Paese.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Quote Miglior Giovane Mondiale 2026Pronostici amichevoli internazionali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS