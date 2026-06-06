Zoff e Roberto Baggio nel video promo dei Mondiali 2026: la Fifa aumenta il rimpianto dell'Italia

"Questo è lo spettacolo più grande del mondo. Questo è la FIFA World Cup. L'attesa è finita". Ma per l'Italia, purtroppo, continua. E ad aumentare il rimpianto degli azzurri per la terza mancata qualificazione consecutiva alla competizione iridata è il tributo social della stessa FIFA. In un video, pubblicato su X, per soffiare sul fuoco dell'entusiasmo in vista dell'inizio delle gare tra Stati Uniti, Messico e Canada, il primo frame è infatti dedicato a Dino Zoff mentre alza la Coppa del Mondo in Spagna nel 1982. Ma non è finita qui.