Zoff e Roberto Baggio nel video promo dei Mondiali 2026: la Fifa aumenta il rimpianto dell'Italia
"Questo è lo spettacolo più grande del mondo. Questo è la FIFA World Cup. L'attesa è finita". Ma per l'Italia, purtroppo, continua. E ad aumentare il rimpianto degli azzurri per la terza mancata qualificazione consecutiva alla competizione iridata è il tributo social della stessa FIFA. In un video, pubblicato su X, per soffiare sul fuoco dell'entusiasmo in vista dell'inizio delle gare tra Stati Uniti, Messico e Canada, il primo frame è infatti dedicato a Dino Zoff mentre alza la Coppa del Mondo in Spagna nel 1982. Ma non è finita qui.
Gli Stati Uniti non dimenticano le magie di Baggio a Usa '94
Tre i passaggi con Roberto Baggio protagonsita: nel primo si vede un bambino di spalle indossare la sua maglia. Roby, che fu leggendario a Usa '94, viene poi ricordato con il replay del gol realizzato nei quarti di finale contro la Spagna e, infine, ancora una volta con una citazione indiretta.
Tre ragazzi osservano il mare indossando, infatti, rispettivamente la sua maglia, quella di Klinsmann e una del Brasile. Amarcord amaro, al quale non resta che aggrapparsi sperando che l'Italia un Mondiale torni presto a giocarlo. Non dovendosi accontentare di essere una semplice comparsa in un breve filmato.