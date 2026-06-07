Leao, la prima del Mondiale è a rischio: cosa può succedere dopo il rosso in amichevole
Una manata al volto di Ivan Roman, a fine primo tempo dell’amichevole tra Portogallo e Cile, potrebbe guastare in partenza il Mondiale di Leao. L’arbitro italiano Luca Zufferli, al debutto internazionale, ha espulso entrambi. L’attaccante del Milan, oltre all’ultimo test con la Nigeria di mercoledì prossimo, rischia di saltare almeno il debutto iridato con il Congo nel caso in cui la Disciplinare considerasse il suo gesto come un’aggressione al rivale.
Portogallo, follia di Leao e vittoria in amichevole con il Cile
Ad aggiudicarsi il match sono stati i portoghesi grazie ai gol di Gonçalo Guedes, subentrato ad inizio ripresa al positivo Cristiano Ronaldo, e di Bruno Fernandes. Di Cepeda, nel finale, il 2-1 definitivo. Stesso risultato per la Germania, che si è imposta a Chicago sugli Stati Uniti dell’altro milanista Christian Pulisic. Tedeschi subito avanti con Havertz e poi ripresi da Robinson prima del sigillo conclusivo di Sané. La Svizzera, in vantaggio con Ndoye, si è fatta riacciuffare sull’1-1, a San Diego, dall’Australia, in rete con Yengi. 1-1 anche a Saint Louis tra Panama e Bosnia. A Katic ha risposto Ramos.