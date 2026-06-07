Leao, la prima del Mondiale è a rischio: cosa può succedere dopo il rosso in amichevole

Portogallo, follia di Leao e vittoria in amichevole con il Cile

Ad aggiudicarsi il match sono stati i portoghesi grazie ai gol di Gonçalo Guedes, subentrato ad inizio ripresa al positivo Cristiano Ronaldo, e di Bruno Fernandes. Di Cepeda, nel finale, il 2-1 definitivo. Stesso risultato per la Germania, che si è imposta a Chicago sugli Stati Uniti dell’altro milanista Christian Pulisic. Tedeschi subito avanti con Havertz e poi ripresi da Robinson prima del sigillo conclusivo di Sané. La Svizzera, in vantaggio con Ndoye, si è fatta riacciuffare sull’1-1, a San Diego, dall’Australia, in rete con Yengi. 1-1 anche a Saint Louis tra Panama e Bosnia. A Katic ha risposto Ramos.